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התפילות נמשכו עד השקיעה

במקום אומן - בעזרת תורה; כך נראה ראש השנה אצל האדמו"ר מתורת חכם

המוני חסידים חגגו את ימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר מתורת חכם, בהיכל הענק שהוקם בבירה | בליל א' דר"ה התפלל האדמו"ר תפילת שמונה עשרה במשך שעתיים • סיכום ותיעוד מיוחד (חסידים)

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מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: פישל)

כ-2,000 איש השתתפו בתפילות ראש השנה בראשות האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן. התפילות התקיימו בהיכל מיוחד שהוקם על ידי בית המדרש סאטמר ברחוב עזרת תורה ב. כידוע, רבים מחסידיו ומעריציו בוחרים לשהות במחיצתו במהלך החג ונמנעים מלנסוע לאומן, זאת בהתאם לרצונו של האדמו"ר לקיים את ה'קיבוץ' המרכזי דווקא בבירה.

בלילה הראשון של החג החל האדמו"ר את תפילת ערבית בשעה 22:00, כאשר תפילת שמונה עשרה נמשכה כשעתיים. בחצות הלילה, לאחר סיום התפילה, עברו אלפי המשתתפים בסך במשך כחצי שעה להתברך בברכת "לשנה טובה".

תפילת שחרית בשני ימי החג החלה בשעה 8:30 בבוקר והסתיימה בשעה 19:15 בערב. ביום הראשון, שחל בשבת שבה לא תוקעים בשופר, ערך האדמו"ר מעמד מיוחד של "כוונת התקיעות", שלווה בשירה ובניגוני דבקות להתעוררות הלב.

ביום השני של החג נערכו שני מעמדי ברית מילה קודם תקיעת שופר. מעמד התקיעות עצמו נמשך כשעה, כאשר בין תקיעה לתקיעה ניגן הציבור ניגון ארוך בעוד האדמו"ר מכוון את הכוונות.

סעודות החג לקהל הרחב התקיימו באולם מקומי בירושלים, כשהמוני המשתתפים ממהרים לשוב להיכל התפילה לתפילת מנחה, שהתקיימה חצי שעה בלבד לאחר מכן, קודם שקיעת החמה.

ביום השני, לאחר תפילת מנחה, שר האדמו"ר את הפיוטים "היום הרת עולם" ו"ארשת שפתנו" שלוש פעמים ברציפות, וזאת לאחר שבחלוקת הזמנים בתפילת מוסף הזדרז כדי לסיים קודם השקיעה.

את מעמד ה'תשליך' ערך האדמו"ר ברוב עם בערב הלילה השני לפני תפילת ערבית, בניגון ובנעימה מיוחדת, כאשר האדמו"ר אמר את המקרא פסוק בפסוק והקהל חזר אחריו.

עם צאת החג ערך האדמו"ר טיש נעילת החג בהתרוממות הנפש.

מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)
מוצאי ר"ה אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: שלומי טריכטר - JDN)

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ירושליםראש השנהאומןהרב יצחק מאיר מורגנשטרןתורת חכם

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