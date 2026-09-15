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העתירו בתפילות

לאחר שסירב להתפנות בליל החג; האדמו"ר ממודז'יץ עבר צינתור בלבו

לאחר שאושפז בליל ראש השנה וחזר להתפלל מוסף כשהוא עובר לפני התיבה, האדמו"ר ממודז'יץ עבר הבוקר צינתור בליבו. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלמה (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר ממודז'יץ בטיש מוצאי ר"ה (צילום: שוקי לרר)

כפי שדיווחנו באריכות, האדמו"ר ממודז'יץ אושפז בליל ראש השנה לאחר שחש ברע בביתו. האדמו"ר ביקש שלא להתפנות לבית החולים "שיבא", אלא הועבר לבית החולים "מעיני הישועה", בבני ברק.

בבוקר חג ראש השנה, לאחר התייעצות ממושכת עם הרופאים שביקשו לקיים סדרת בדיקות דחופות בבית החולים, עמד האדמו"ר על כך שיצעד כעשר דקות לבית המדרש כדי לשהות במחיצת חסידיו. במהלך התפילה אף ניגש כהרגלו ועבר לפני התיבה לתפילת מוסף, כמנהג אדמו"רי החסידות.

מיד עם צאת החג אושפז האדמו"ר שוב בבית החולים, והבוקר עבר בהצלחה פרוצדורה של צינתור בליבו.

כלל ישראל בכל אתר ואתר נקראים להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי חיים שאול בן ביילא רחל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
האדמו"ר ממודז'יץצינתורמעיני הישועה

1 תגובות

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רפואה שלימה. אסור היה לו להתפלל לפני העמוד.
צבי

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