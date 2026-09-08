במהלך שיחת התעוררות טלפונית מיוחדת שנשא האדמו"ר מבאבוב 45 ממעונו שבארצות הברית אל מאות חסידיו בארץ הקודש, הפתיע אותם האדמו"ר בבשורה מרגשת המכה גלים בחסידות.

תחילה האציל האדמו"ר ברכות לרוב לקראת השנה החדשה הבעל"ט. בהמשך הודיע האדמו"ר כי בסייעתא דשמיא הוא מתכנן לערוך מסע מרומם לארץ הקודש במהלך החורף הקרוב.

האדמו"ר עמד בדבריו על המצב הסבוך בארץ הקודש ועל גזירת הגיוס המרחפת מעל ראשיהם של בני הישיבות, אשר בגינה נמנע ממאות בחורים ואברכים לטוס ולהסתופף בצלו במהלך ימי חודש תשרי והחגים כפי שהורגלו מדי שנה.

בשל כך, ציין האדמו"ר, כי החליט להגיע בעצמו לארץ כדי לעודד, לחזק ולסמוך את ידיהם של בחורי החמד, התלמידים והאברכים המתמודדים עם רוחות התקופה והגזרות.