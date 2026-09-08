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בשיחה טלפונית לחסידיו

לאחר שהבחורים נחסמו מלטוס לתשרי; האדמו"ר הודיע על מסע חיזוק בארץ

בשיחת התעוררות מיוחדת שקיים ממעונו בארה"ב, הודיע האדמו"ר מבאבוב 45 על כוונתו להגיע לארץ הקודש במהלך החורף | הביקור מגיע בעקבות גזירת הגיוס והעובדה שבחורים רבים אינם יכולים לטוס לתשרי | במרכז המסע: שבת התעלות מרכזית | כל הפרטים (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

במהלך שיחת התעוררות טלפונית מיוחדת שנשא האדמו"ר מבאבוב 45 ממעונו שבארצות הברית אל מאות חסידיו בארץ הקודש, הפתיע אותם האדמו"ר בבשורה מרגשת המכה גלים בחסידות.

תחילה האציל האדמו"ר ברכות לרוב לקראת השנה החדשה הבעל"ט. בהמשך הודיע האדמו"ר כי בסייעתא דשמיא הוא מתכנן לערוך מסע מרומם לארץ הקודש במהלך החורף הקרוב.

האדמו"ר עמד בדבריו על המצב הסבוך בארץ הקודש ועל גזירת הגיוס המרחפת מעל ראשיהם של בני הישיבות, אשר בגינה נמנע ממאות בחורים ואברכים לטוס ולהסתופף בצלו במהלך ימי חודש תשרי והחגים כפי שהורגלו מדי שנה.

בשל כך, ציין האדמו"ר, כי החליט להגיע בעצמו לארץ כדי לעודד, לחזק ולסמוך את ידיהם של בחורי החמד, התלמידים והאברכים המתמודדים עם רוחות התקופה והגזרות.

האדמו"ר מבאבוב 45 בלימוד על המטוס (צילום: אברומי בלום)

במרכז המסע תתקיים שבת התעלות מיוחדת בראשותו, שמטרתה ללכד את כלל החסידים, לחזק את רוחם ולהעלות את מעמדם הרוחני של מאות החסידים בארץ הקודש.

הבשורה המשמחת עוררה התרגשות עצומה ותחושת רווחה רבה בקרב חסידי באבוב-45 בארץ, ובעיקר בקרב בני הישיבות, אשר נערכים כבר כעת בציפייה דרוכה לקבלת פני קודשו.
בחורי ישיבותגזירת הגיוסהאדמו"ר מבאבוב 45מסע הקודש

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