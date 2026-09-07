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פתרון מקורי

תיעוד מיוחד; אמירת סליחות במודז'יץ – והשלט שהורה מתי לענות 'אמן'

מאות חסידי מודזי'ץ התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש החדש בבני ברק | לצד ארון הקודש החדש שנחשף לראשונה, נרשם גימיק ייחודי שמנע את קטיעת הניגונים | תיעוד וסיקור (חסידים)

סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)

מאות חסידי מודז'יץ התכנסו במוצאי שבת לאמירת הסליחות ראשונות בצל הקודש של האדמו"ר, בהיכל בית מדרשו הגדול ההולך ונבנה לתפארה ב והחסידות בני ברק.

במהלך המעמד זכו החסידים לחזות לראשונה בארון הקודש החדש שנבנה בתוככי היכל בית ה'.

לצד ההתרגשות, נרשמה במעמד תופעה מעניינת וייחודית: כידוע, בחצר חסידות מודז'יץ נהוג לשלב ניגונים ופיוטים רבים במהלך אמירת הסליחות, דבר שבמהלך השנים יצר לעיתים חוסר סנכרון כאשר האדמו"ר אוחז כבר באמירת הקדיש בעוד הציבור מנגן ולא שומע את סוף התיבות.

כדי לפתור את העניין, נעמד גבאי מיוחד סמוך לארון הקודש כשהוא מניף שלט ענק, עליו נכתב באותיות מאירות עיניים: "אמן" ו-"יהא שמיא רבה". באמצעות השלט ידע הציבור הגדול בדיוק מתי לעצור את השירה, לענות כראוי, ולאחר מכן להמשיך בניגון.

סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)

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בני ברקהאדמו"ר ממודז'יץסליחות ראשונות

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