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בלהב אש קודש

נשאר בארץ והרעיד את ירושלים; סליחות הראשונות של הרבי מצאנז קלויזנבורג

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג השוהה בשבועות אלו בארה"ק, הפתיע את חסידיו בארץ ונשאר לאמירת סליחות ראשונות בקרבם | הרבי ירד לפני התיבה בבכיות עצומות, ועורר את הקהל בדרשה חוצבת להבות אש לפני אמירת 'שמע קולנו' | שוקי לרר לא פספס את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה, מההבדלה בשעות הקטנות של הלילה ועד לאחר מעמד הסליחות המרומם (חסידים)

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האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות האחרונים בביקור מרומם בארץ הקודש, שימח את מאות חסידיו ומעריציו בישראל כאשר נותר עמם לאמירת ה'סליחות' הראשונות של ימי הרחמים והסליחות.

אתמול (ראשון), בשעות הבוקר המוקדמות באשמורת הבוקר, נהרו מאות מחסידי ואוהדי בית צאנז קלויזנבורג אל בית המדרש ביאלה ברחוב יעקבסון ב.

האדמו"ר ירד לפני התיבה, אותן אמר בהשתפכות הנפש, בבכיות ובהתעוררות עצומה שהלהיטה את לבבות המתפללים.

רגע השיא של המעמד נרשם לפני אמירת קטע 'שמע קולנו', כאשר האדמו"ר עלה אל על ליד ארון הקודש ונשא שיחת התעוררות חוצבת להבות אש. בדבריו עורר את הקהל בגודל מעלת התשובה בימים אלו, ובחובת ההכנה הראויה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.

צלם החצרות שוקי לרר, אשר סובב באישון ליל בין חצרות הקודש לתעד את מעמדי הסליחות ברחבי הארץ, תיעד את המעמד המרומם בבית המדרש ביאלה. לרר עוד הספיק לתעד את האדמו"ר שעות ספורות קודם לכן, בשעות הקטנות של הלילה, בעת שהבדיל על הכוס והוציא את השבת כמנהגו לאחר ל"ו שעות רצופות.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהבדלה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)

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ירושליםהבדלהסליחות ראשונותהאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג

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