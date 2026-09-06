כנהוג מקדמת דנא: באשמורת הבוקר, מבעוד מועד ולפני עלות השחר, נהרו אלפי חסידי צאנז אל היכל בית המדרש הגדול בקריית צאנז בנתניה, לפתוח באמירת הסליחות הראשונות לקראת ימי הרחמים והסליחות וימי הדין הבעל"ט.

הרחבת הדעת לרווחת המתפללים: את פני אלפי הבאים קידם מתחם הענק והאוהל המיוחד שנבנה והוכשר בימים האחרונים במיוחד עבור הימים הנוראים. בתוככי האוהל הוצבו דודי מים חמים ומתקני שתייה קרה מרווחים בעלי ספיקה גבוהה, במטרה לאפשר לציבור הענק להרחיב את דעתו ולהתרענן בפרקי ההפסקות הקצרות שבין התפילות.

דרשת התעוררות חוצבת להבות: לפני העמוד ניגש האדמו"ר מצאנז, אשר כמנהג אבותיו ורבותיו הקדושים נשא מדברות קדשו – דרשת התעוררות מרוממת וחוצבת להבות אש. בדבריו עמד על גודל המעלה והזכות הנשגבה של ימי הרחמים והסליחות לתשובה שלמה, לתיקון המעשים לקראת יום הדין הקרב ובא.

לקבלה טובה ולשמירת הקדושה: בתום מעמד הסליחות נרשמה התרוממות רוח מיוחדת, כאשר אלפי אברכים ובחורים חתמו על שטר קבלה טובה מיוחדת לשנה החדשה, במסגרתה קיבלו על עצמם להתנזר באופן מוחלט מכל כלי טכנולוגי שאינו מוכרח, כולל התנזרות מלאה משימוש בדוא"ל (אימייל), למען שמירת קדושת הבית והקהילה ברוח אבות.