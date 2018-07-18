אלפי חסידי צאנז נהרו באשמורת הבוקר להיכל בית המדרש הגדול בנתניה • האדמו"ר ניגש לפני העמוד ונשא דרשת התעוררות מרטיטה לקראת ימי הדין • בתום המעמד: החלטה קדושה מיוחדת להתנזרות מוחלטת משימוש בדוא"ל • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק ומיוחד (חסידים)
התובעת טענה כי ב-2014 פוטרה כשהייתה בטיפולים מורכבים. כדי להוכיח את תביעתה נכנסה לתיבת המייל של המנהל שלה והעתיקה משם התכתבויות. המנהל טען מנגד כי לא היה מנוס מפיטוריה והגיש תביעה נגדית על פגיעה בפרטיות. שני הצדדים זכו והפסידו באותה מידה (משפט)
אחת הדרכים של פייסבוק לנתח את מה שאתם אוהבים ובכך לחבר אתכם לחדשות האהובות עליכם, היא באמצעות קריאה של ההודעות הפרטיות שלכם. אז מה פייסבוק עושה לנו בתיבת ההודעות? ואיך היא קובעת דרכם מה נראה לה שנאהב, ועוד מוסיפה בחלק מהמקרים לייק ללא ידיעתנו? (אינטרנט ומחשבים)
משהו טוב עובר על מיקרוסופט. החברה שבמשך שנים לא חידשה כלום - מציגה חדשנות בקצב שמעיד כי משהו טוב מתרחש ברדמונד, וושינגטון. אחרי ה'סרפס' - הטאבלט המדובר שלה - מציגה החברה גם שירות דואר אלקטרוני שיוכל להוות תחרות ראויה בהחלט לזה של gmail. השקת המייל החדש נועדה בעצם לבצע המתת חסד לשירות 'הוטמייל' של החברה, כדי לסיים את ייסורי הגסיסה הארוכים מהם סבל
ברחבי הרשת רצה הבוקר הודעה לפיה 'הפלס' יחל להיות מופץ בגירסא דיגיטלית תפוצת מייל, ואפילו זמין לקריאה בסמארטפון. ב'הפלס' הכחישו וטענו כי השמועה שקרית, מאידך הם לא שוללים אופציה לפיה מדובר באדם שמנסה 'לעזור לעיתון' ולקדם אותו בדרך כלשהי גם בזירה האינטרנטית (בכיכר, עיתונות)
רק לפני כשבוע חוללה 'פייסבוק' סערה לאחר שביצעה את ההשתלטות על חשבונות הפייסבוק שלכם ושינתה את כתובות הדואר האלקטרוני שלכם. כעת, היא שוב מחוללת סערה לאחר שהיא מחטטת לכם באנשי הקשר בסמארטפון, ומשנה את כתובות המייל שלהם. ניסיון נואש להחזיר את החיים לשירות המיילים שלה? (דיגיטל)
בשנת 2010 השיקה פייסבוק את שירות הדוא"ל שלה. בתחילה היה נדמה כי השירות, יצבור תאוצה ויתחרה בשירות הג'ימייל של גוגל, אולם לאכזבת המשערים והאנליסטים. השירות נחל אכזבה, וכיום רק מעטים יודעים על קיומו. אמש, השתלטה פייסבוק על חשבונות המשתמשים שלכם, וביצעה שינוי שאמור להחזיר את הפופולאריות לשירות. איך היא עשתה את זה? ואת תחזירו את המצב לקדמותו? הכל בכתבה הבאה. (דיגיטל)