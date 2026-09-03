רגע לפני ההמראה; האדמו"ר ממונסי הופיע בתולדות אברהם יצחק

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי המריא אמש בחזרה למעון קודשו בארה"ב, לאחר ביקור מרומם בן שבוע ימים בארץ הקודש. רגעים ספורים לפני יציאתו לנמל התעופה, הופיע האדמו"ר לביקור מיוחד בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בלב שכונת מאה שערים בירושלים.

תחילה השתתף האדמו"ר בשמחת הברית לנין האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכד לחתנו הגה"צ אב"ד קאלוב ביתר ולהאדמו"ר מביאלה בני ברק. האורח הדגול, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, כובד באמירת הברכות וקריאת השם.

לאחר מעמד הברית הסבו האדמו"רים לטיש "לחיים" מרומם, ששולב יחד עם שמחת האירוסין של הכלה, נינתו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכדה לבנו הרה"צ רבי אהרן קאהן, ראש ישיבת תולדות אברהם יצחק, בת לבנו הרה"ג ר' יהודה קאהן. עב"ג החתן חיים מאיר מייזליש, בן הרה"ג יחזקאל מייזליש, בן אב"ד אוהעל מונסי, וחתן גאב"ד וואלווע. החתן דנן נמנה על בחירי תלמידי ישיבתו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי.

במהלך המעמד זימרו החסידים ניגוני התעוררות לקראת הימים הנוראים הממשמשים ובאים, לצד ניגוני שמחה. בסיום המעמד נפרדו האדמו"רים לשלום מתוך ברכות לרוב, משם המשיך האדמו"ר בדרכו לנמל התעופה בדרך למעונו בארה"ב.