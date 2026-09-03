אבא עשיר, אבא עני: אני בחובות של 1.2 מיליארד דולר 

רוברט קיוסאקי ( צילום: צילום: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America - Robert Kiyosaki, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=176638272 )

רוברט קיוסאקי, מחבר רב־המכר העולמי „אבא עשיר, אבא עני”, חשף לאחרונה נתון שקשה להישאר אדישים אליו: לדבריו, היקף החוב הקשור להשקעות הנדל״ן שלו מגיע לכ־1.2 מיליארד דולר. אלא שבניגוד למה שניתן היה לחשוב, קיוסאקי אינו מציג את הסכום ככישלון כלכלי – אלא דווקא כחלק מאסטרטגיית ההשקעות שלו.

בן ה־79 חזר שוב ושוב על המספר בחודשים האחרונים, ובשיחה בפודקאסט „Get Rich Education” אמר בפשטות כי הוא נמצא בחוב של 1.2 מיליארד דולר. לצד זאת, הוא גם הזהיר את המאזינים שלא פשוט לחקות את מה שהוא עושה. קיוסאקי מסביר כי מבחינתו יש הבדל מהותי בין חוב שנלקח כדי לממן צריכה והוצאות לבין חוב שנועד לרכוש נכסים שמייצרים הכנסה. במשך שנים הוא מטיף להשקעה בנכסים מניבים, ובראשם נדל״ן, תוך שימוש באשראי ובמינוף כדי להגדיל את היקף ההשקעות.

עשה מהפכה אמיתית - רב המכר של רוברט קיוסאקי ( צילום: מסך )

קיוסאקי גם נוהג להחזיק השקעות שונות באמצעות חברות בערבון מוגבל נפרדות. הרעיון הוא ליצור הפרדה משפטית בין הנכסים וההשקעות, כך שבעיה בחברה אחת לא בהכרח תפגע באופן ישיר בכל יתר ההשקעות.

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„חומות אש – כך העשירים משחקים את המשחק”, אמר קיוסאקי בהתייחס למבנה העסקי שלו.

לפי הערכה שפורסמה ב־Vanity Fair, אם ההכנסה השנתית שעליה מדבר קיוסאקי, כ־3 מיליון דולר בשנה, אכן משקפת את מצבו, ייתכן שחלקו היחסי בחוב נע בין כ־30 ל־60 מיליון דולר – סכום עצום בפני עצמו, אך רחוק מאוד מ־1.2 מיליארד דולר.

מומחים פיננסיים חלוקים בשאלה עד כמה האסטרטגיה מסוכנת. דייוויד א. פרז, משקיע בתחום הנדל״ן, אמר כי חוב המגובה בנכסים הוא דבר נפוץ יחסית בעולם הנדל״ן, ובנסיבות מסוימות הלוואה כנגד נכס יכולה לאפשר למשקיע להשתמש בהון מבלי למכור את הנכס.

אבל המינוף עובד לשני הכיוונים.

כאשר מחירי הנכסים עולים, מינוף יכול להגדיל משמעותית את התשואה על ההון העצמי. לעומת זאת, כאשר מחירי הנדל״ן יורדים, הריבית עולה או ההכנסות מהנכסים נפגעות, אותו מנגנון בדיוק עלול להגדיל את ההפסדים ולהכביד על תזרים המזומנים.

ג'ון פול, מייסד חברת הייעוץ JPTD Partners, הזהיר כי היקף חוב של 1.2 מיליארד דולר מחייב את המשקיע לדעת בדיוק מה הוא עושה. לדבריו, מינוף יכול לעבוד מצוין כאשר השוק נמצא במגמת עלייה, אך להפוך במהירות לבעיה קשה כאשר התנאים משתנים.

וזה בדיוק לב הוויכוח סביב קיוסאקי: האם מדובר בגאונות פיננסית או בהימור עצום על כך שמחירי הנכסים וההכנסות מהם ימשיכו לתמוך במערכת?

קיוסאקי עצמו כבר שנים מציג את החוב ככלי שיכול לסייע ביצירת עושר. הוא טוען שהמטרה אינה להימנע מכל חוב, אלא לדעת להבחין בין חוב שמממן נכס שמכניס כסף לבין חוב שמממן הוצאות שאינן מייצרות הכנסה.

הגישה הזאת הפכה לאחד המסרים המרכזיים של „אבא עשיר, אבא עני”, הספר שקיוסאקי פרסם לראשונה באופן עצמאי בשנת 1997 ושמאז נמכר ביותר מ־44 מיליון עותקים, לפי Vanity Fair.

מאז הפך קיוסאקי למותג עולמי בתחום החינוך הפיננסי. הוא גם שיתף פעולה בכתיבת שני ספרים עם דונלד טראמפ, בהם הספר „Why We Want You to Be Rich”, שיצא בשנת 2006.