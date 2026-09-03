דוקר בעיניים: ממדאני נכנס לחנות בבורו פארק והתקבל בחיבוקים

חיוכים וצרחות: ממדאני נכנס לחנות בבורו פארק ועורר סערה ( צילום: רשתות )

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הגיע ביום רביעי לבורו פארק, אחד המרכזים החרדיים הבולטים בעיר, ונכנס לחנות היודאיקה "אייכלרס" כדי לפגוש אנשי קהילה ולהתרשם מההכנות לחגים.

אבל בתוך זמן קצר האווירה השתנתה, כאשר אשה התקרבה אליו והטיחה בו ביקורת חריפה על יחסו לישראל ועל התמודדותו עם האנטישמיות. לפי הדיווחים, ממדאני סייר בחנות, ראה שופרות ותשמישי קדושה, שוחח עם מנהיגים חרדים וקיבל דבש לקראת השנה החדשה. אנשי הקהילה אף הציגו בפניו את מנהגי החג. אלא שבין התמונות החגיגיות והברכות לשנה טובה נרשם גם רגע מתוח במיוחד. הגורו העולמי של הכלכלה הנבונה: אני בחובות של 1.2 מיליארד דולר דני שפיץ | 09:29 אשה התקרבה לממדאני כשהיא מצלמת את המתרחש. היא הטיחה בראש העיר כי הרטוריקה שלו כלפי ישראל והקהילה היהודית קשורה, לטענתה, לעלייה באנטישמיות בניו יורק. על פי הדיווחים, היא אף אמרה לו שאינה מאמינה שהוא נמצא בחנות יהודית ימים ספורים לפני ראש השנה.

חיוכים וצרחות: ממדאני נכנס לחנות בבורו פארק ועורר סערה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:04 חיוכים וצרחות: ממדאני נכנס לחנות בבורו פארק ועורר סערה ( צילום: רשתות חברתיות )

העימות לא נמשך זמן רב. אנשי האבטחה התערבו, הרחיקו את האישה מהמקום, וממדאני עצמו הוצא במהירות מהחנות.

ממדאני הפך בשנה האחרונה לאחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת בכל הקשור ליחסי ניו יורק, ישראל והקהילה היהודית. הוא מזוהה עם ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ותומך בתנועת החרם על ישראל. בנוסף, הוא אמר ביוני כי אינו יכול לומר שהוא תומך בישראל כמדינה יהודית, משום שלדבריו הוא אינו תומך במדינות שמעניקות מעמד מועדף לדת מסוימת.

העמדה הזאת הפכה אותו לדמות שמושכת ביקורת חריפה מצד חלקים מהקהילה היהודית בעיר.

בחודש אוגוסט נפגש ממדאני עם קבוצת רבנים לאחר שאלה ביקשו להתריע בפניו כי הרטוריקה שלו בנוגע לישראל אינה נתפסת עוד רק כביקורת על מדיניות ממשלת ישראל. הרב ריק ג'ייקובס, שנכח בפגישה, אמר כי הדברים נשמעים לחלק מהיהודים כ"השחרה" של ישראל וכי הדבר גורם ליהודים בניו יורק להרגיש פחות בטוחים.

גם התבטאויות אחרות של ממדאני עוררו סערה. ביוני הוא כינה את אייפא"ק, אחד מארגוני הלובי הפרו־ישראלי המרכזיים בארצות הברית, "מפלצות" בנאום פוליטי.

ממדאני אף התבטא בעבר בחריפות נגד צה״ל. ב־2023 אמר כי כאשר „המגף של משטרת ניו יורק נמצא על הצוואר שלך, הוא נשרך על ידי צה״ל” – אמירה שקשרה בין המשטרה האמריקאית לצבא הישראלי והציתה ביקורת קשה. על רקע הדברים האלה, לראות אותו כיום מחובק ומצטלם בחיוך עם חרדים בבורו פארק גורם לישראלים רבים לאי־נוחות, בלשון המעטה.

במקביל, ניו יורק עצמה מתמודדת עם נתונים מדאיגים על פשעי שנאה. לפי הנתונים שפורסמו לאחרונה, מספר פשעי השנאה בעיר עלה ב־9.4% בתקופה שנבדקה, כאשר יהודים היו היעד של 56.9% מהמקרים.