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עימות חריף נרשם ערב חגי תשרי בלב השכונה החרדית בורו פארק שבניו יורק, כאשר ראש העיר זוהראן ממדאני הגיע לביקור בחנות ספרים ותשמישי קדושה. במהלך הביקור התייצבה מולו אישה חרדית, תושבת השכונה, ותיעדה את המתרחש תוך שהיא מטיחה בו ובמלוויו דברים קשים לעיני הנוכחים.

האישה החרדית פנתה אל הפוליטיקאי והאשימה אותו באופן ישיר בעליית השנאה לישראל ולעם היהודי. "זה הכל בגללך שיש לנו כל כך הרבה אנטישמיות", קראה לעברו בזעם. "אתה גורם לאנטישמיות, אתה לא השגריר של אמריקה. איך אתה מעז להגיע לבורו פארק, המקום אליו הגיעה סבתא שלי אחרי השואה? יש לך כזו חוצפה להגיע לכאן". במהלך הדברים ניסו אנשי האבטחה והמלווים להרחיקה, אך היא מחתה על הניסיונות להודפה והבהירה בתקיפות: "אל תדחפו אותי, אני עושה פה קנייה, אני לקוחה. אני לא אלימה ואין עליי נשק". בהמשך פנתה אליו בקריאה נרגשת לעצור את הפעילות נגד ישראל: "תפסיק את האנטישמיות! יש לך את כל הכוח לעצור את האנטישמיות, אני מתחננת בפניך כנכדה לניצולי שואה. כל מה שאתה עושה זה להתמקד בישראל ולהביא נזק לעם היהודי". היא הוסיפה והדגישה את זיקת הקהילה לארץ: "כל מי שפה, הלב שלו זה ישראל. זה שלנו מהתורה, עם ישראל חי וקיים לנצח".

ממדאני עם האדמו"ר מסאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

האישה הפנתה אצבע מאשימה גם כלפי המלווים החרדים במקום ושאלה אותם: "אתם תומכים בו? אם אתם תומכים בישראל אז למה הוא פה? כל מה שהוא רוצה זה לעצור את ביבי נתניהו".

ביציאה מהחנות המשיכה האישה החרדית למחות גם נגד הנהלת המקום על עצם קיומו של הביקור. היא הצביעה לעבר מבנה סמוך ברחוב וציינה: "אתם רואים את הבניין שם למעלה? שם הייתה לסבתא שלי חנות הפאות אחרי השואה בבורו פארק, סבתא שיינדל שלי ממש שם, והאנטישמי הזה נכנס משם". את דבריה חתמה באמירה קשה נגד המארחים: "בושה לכם שאיפשרתם לו להגיע ללב השכונה היהודית בבורו פארק".

יצוין כי ממדאני, ראש עיר ניו יורק המוסלמי, ספג בחודשים האחרונים ביקורת חריפה מצד הקהילה היהודית בעיר בשל עמדותיו כלפי ישראל. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, עשרות פקידים בכירים חשפו כי הוא מפגין רגישות יתר לביקורת ציבורית ומתקשר אישית לנבחרים שמעיזים לבקר אותו.

בעבר נרשמו מקרים נוספים בהם ממדאני נקלע לעימותים עם הקהילה היהודית. באירוע של משטרת ניו יורק, הוא חווה תקרית מביכה כאשר עלה לבמה לשאת דברים והופתע מקבלת פנים צורמת שכללה קריאות בוז עזות, מה שאילץ אותו לקצר את נאומו ולעזוב את הבמה תוך פחות מדקה.