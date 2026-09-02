דרמה באולם בית המשפט: השופט אישר - וסלל את הדרך לעונש מוות

בית המשפט במחוז הרביעי בפרובו, יוטה, קיבל אתמול (שלישי) את דרישת התביעה להעמיד את טיילר רובינסון, בן 23, לדין מוות בגין רצח הפעיל השמרני והפרו-ישראלי צ'רלי קירק. השופט טוני גראף דחה את בקשת ההגנה להסיר את עונש המוות מהשולחן, וקבע כי קיימים נסיבות מחמירות המצדיקות משפט מוות.

רובינסון, שהובא לאולם בחליפה אפורה כשהוא אזוק, הכחיש את כל האישומים נגדו - ביניהם רצח בנסיבות מחמירות, עבירת מוות במדינת יוטה. במהלך הדיון התייעץ מספר פעמים עם עורכי דינו, אך לא הפגין כל תגובה רגשית. קירק, בן 31, נורה למוות ב-10 בספטמבר 2025 במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה ואלי בעיר אורם. הירי, שתועד במצלמות אבטחה, זעזע את הקהילה השמרנית בארצות הברית והפך לסמל למתיחות הפוליטית הגוברת במדינה. "הר של ראיות נגד הנאשם" חליפות צלילה למקקים: הניסוי המדהים שעשוי להציל חיים אריה רוזן | 10:30 התובע ריאן מקברייד הציג בפני בית המשפט את מכלול הראיות נגד רובינסון. "קיים הר של ראיות המוכיח שהוא היורה", אמר מקברייד. "אנחנו יודעים שהנאשם הוא היורה - ראשית, בגלל תיעוד הווידאו; שנית, בגלל ממצאי ה-DNA; שלישית, בגלל הודאותיו; ורביעית, בגלל ראיות נסיבתיות." על פי התביעה, ה-DNA של רובינסון נמצא על נשק הרצח - רובה שהיה שייך לסבו - ועל פריטים נוספים שנמצאו בזירה. בנוסף, התביעה הציגה הודעות שרובינסון שלח לשותפו לדירה, בהן הודה בביצוע הרצח. התובע צ'אד גרונאנדר הוסיף כי רובינסון "שיחק משחק רולטה בליסטי" כשירה לעבר קירק שהיה מוקף באנשים. "הוא שיחק, למעשה, בחיי אחרים", אמר. "עברו 356 ימים מאז שטיילר רובינסון התנקש בצ'רלי קירק. הגיע הזמן שהוא, הנאשם, יועמד לדין."

צ'ארלי קירק מימין, טיילור רובינסון משמאל ( צילום: shutterstock, Utah State Courts )

נסיבות מחמירות: ירי לתוך קהל

התביעה טענה כי קיימות נסיבות מחמירות המצדיקות עונש מוות. התובעים הדגישו כי רובינסון ירה לעבר קירק כשהיה מוקף באנשים רבים, ובכך סיכן את חייהם של עשרות אנשים שנכחו באירוע, ביניהם ילדים.

"הוא ירה לתוך קהל בנוכחות ילדים", טענה התביעה. על פי תיעוד מצלמות האבטחה שהוצג בדיונים קודמים, רובינסון סייר בקמפוס מספר פעמים ביום הרצח, אף שוחח עם חברי ארגון TPUSA ואכל במסעדת צ'יק-פיל-איי, לפני שחזר בבגדים שונים.

התביעה טענה כי הבגדים החדשים כללו "מכנסיים ארוכים כדי להסתיר את הרובה שהחביא במכנסיו". על פי הראיות שהוצגו בדיון המקדמי ביולי, ה-DNA של רובינסון נמצא על הרובה שהוסתר באזור מיוער סמוך לקמפוס.

ההגנה: המשטרה התעלמה מכיוונים אחרים

עורכי הדין של רובינסון ניסו לערער על הראיות של התביעה. במהלך הדיון המקדמי שנמשך חמישה ימים ביולי, ההגנה העלתה שאלות לגבי הנהלים והאישורים של המומחים שהעידו. עורכי הדין התנגדו שוב ושוב לשידור חי של הדיונים, אך השופט גראף דחה את התנגדותם.

ההגנה ניסתה להמעיט בחומרת הנסיבות המחמירות שהציגה התביעה, בטענה שאף אדם מלבד קירק לא נפגע מהיריות. עם זאת, התביעה הדגישה כי עצם הירי לתוך קהל מהווה סיכון קיצוני לחיי אדם.

במהלך הדיונים הקודמים הוצג תיעוד מצלמות אבטחה שלפי התביעה מראה רכב השייך לרובינסון מגיע ועוזב בית סמוך לקמפוס שעות לאחר הרצח. בנוסף, הוצגו עדויות על כך שהוריו של רובינסון זיהו את פניו בתמונות שפרסם ה-FBI למחרת הירי.

צ'ארלי קירק ( צילום: שאטרסטוק )

משפחת קירק: "צעד חשוב בדרך לצדק"

אלמנתו של קירק, אריקה, אם לשני ילדיהם, והוריו רוברט וקתרין, נכחו בדיון. במהלך הדיונים הקודמים, בני המשפחה יצאו מהאולם לפני הצגת התיעוד הגרפי של רגע הירי, לאחר שקיבלו אזהרה מראש.

בהצהרה שפורסמה לאחר הדיון, משפחת קירק אמרה כי החלטת השופט "מסמנת צעד חשוב" במרדף שלהם אחר צדק. "כל שלב בתהליך הזה נושא את המשקל של כל מה שרצח צ'רלי לקח ממשפחתו, במיוחד מילדיו שיגדלו ללא אביהם", נכתב בהצהרה.

על פי הדיווחים, התביעה טוענת כי רובינסון כיוון נגד קירק בשל עמדותיו הפוליטיות.

במדינת יוטה, עונש מוות מבוצע באמצעות זריקת רעל או כיתת יורים, והוא ניתן רק במקרים של רצח בנסיבות מחמירות. המשפט צפוי להתקיים בחודשים הקרובים, כאשר התביעה תידרש להוכיח את אשמתו של רובינסון מעבר לספק סביר.