צ'ארלי קירק מימין, טיילור רובינסון משמאל ( צילום: shutterstock, Utah State Courts )

שופט בבית המשפט במחוז 4 בפרובו, יוטה, צפוי למסור היום (שלישי) החלטה מכרעת בעניינו של טיילר רובינסון, בן 23, הנאשם ברצח הפעיל השמרני והפרו-ישראלי צ'רלי קירק.

השופט טוני גראף יכריע האם קיימת תשתית ראייתית מספקת להעמיד את רובינסון לדין ברצח בנסיבות מחמירות, ואם כן - האם לאפשר לתביעה לדרוש עבורו עונש מוות. רובינסון, שוליית חשמלאי לשעבר, מואשם כי ירה את היריות שהביאו למותו של קירק, בן 31, במהלך דיון עם סטודנטים באוניברסיטת יוטה ואלי ב-10 בספטמבר 2025. הירי, שתועד במצלמות אבטחה, זעזע את הקהילה השמרנית בארצות הברית והפך לסמל למתיחות הפוליטית הגוברת במדינה. ראיות DNA והודעות בכתב יד יום רע בעבודה? השליח איבד את הסבלנות מול המצלמה אריה רוזן | 15:06 "אני נשבע": מלך נורבגיה החדש הוכתר - והתיישב על כיסא מלכותו כיכר השבת | 15:09 במהלך הדיונים המקדמים שנמשכו כשבוע, הציגה התביעה ראיות שהוגדרו על ידה כ"מכרעות". בין הראיות: ממצאי בדיקות המראים כי ה-DNA של רובינסון נמצא על נשק הרצח, וכן מסמכים בכתב ידו של הנאשם המעידים על תכנון מוקדם. על פי מסמכי החקירה, רובינסון כתב לשותפו לדירה כי תכנן את המעשה "קצת יותר משבוע", ושאף לשמור אותו בסוד "עד שאמות מזקנה". התביעה טוענת כי רובינסון כיוון נגד קירק בשל עמדותיו הפוליטיות, נימוק שעשוי לחזק את דרישתה לעונש מוות. כמו כן נטען כי המעשה סיכן את חייהם של נוכחים נוספים במקום, דבר המהווה נסיבה מחמירה נוספת על פי חוק יוטה.

ההגנה: המשטרה התעלמה מכיוונים אחרים

מנגד, צוות ההגנה של רובינסון פקפק באמינות בדיקות ה-DNA וטען כי המשטרה נמנעה מלחקור כיוונים המצביעים על מעורבותו של אדם אחר. הסנגורים דוחים את הטיעון לעונש מוות בטענה שהיורה פגע ב"מטרה המיועדת" בלבד ולא סיכן אחרים באופן ממשי.

בנוסף, ההגנה ציינה כי אין ראיות לכך שהנאשם נחלק על עמדותיו הפוליטיות של קירק באופן אישי, וכי המניע האידיאולוגי שמציגה התביעה אינו מבוסס. יצוין כי רובינסון מעולם לא מימש את זכות ההצבעה שלו, ומשפחתו מתוארת כשמרנית ודתית.

אלמנתו נכחה בדיונים

אלמנתו של המנוח, אריקה קירק, המשמשת כעת כמנכ"לית ויו"ר הדירקטוריון של ארגון Turning Point USA שייסד בעלה, נכחה בדיונים המוקדמים. קירק הצהירה בעבר כי היא סולחת ליורה, אך נמנעה מלהגיב בסוגיית עונש המוות. משפחתו של צ'רלי פרסמה הצהרה מרגשת לקראת פתיחת הדיונים, בה ביקשו לכבד את ההליך המשפטי ולשמור על פרטיותם.

לצד בני המשפחה הגיעו לבית המשפט גם תומכים בולטים, ובהם דונלד טראמפ ג'וניור והפרשנים השמרניים ג'ק פוסובייץ וברנדון טייטום. במהלך הדיונים הוצגו בפני השופט סרטונים המתעדים את רגע הירי הקטלני, ובהם נשמע קול הירייה שפגעה בקירק בצווארו. על פי הדיווח, השופט גראף נרתע לאחור בעת הצפייה, בעוד רובינסון לא הפגין כל תגובה.

ככל שהשופט יימצא ביסוס לאישומים, ייתכן שייערך דיון הקראה רשמי בו יידרש רובינסון להשיב לאישומים. רובינסון טרם השיב לאישומים נגדו ואינו משתף פעולה עם החוקרים, כפי שמסר מושל יוטה הרפובליקני ספנסר קוקס. עם זאת, סביבתו הקרובה, ובמיוחד שותפו לדירה, משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות החוק.