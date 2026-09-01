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מספר ההרוגים מזנק

דו"ח דרמטי חושף: התופעה החריגה שהתרחשה ימים לפני האסון בנפאל

דו"ח דרמטי שהתפרסם בסוף השבוע שעבר חושף תופעה מטרידה שהתרחשה ימים לפני האסון | הממצאים הדרמטיים שעלו מתוך המחקר חושפים: האסון יכול היה להימנע | מספר ההרוגים ממשיך לטפס

השטפונות החריגים

דוח חדש של קונסורציום המדענים HiRISK קובע כי הקרחון שהתמוטט וגרם למפולת ולשיטפונות הקטלניים באזור הגבול בין נפאל לסין הראה סימנים מקדימים ימים לפני האסון.

המדענים ציינו כי "במבט לאחור, היו כמה אינדיקציות מוקדמות", ובהן מי הפשרה שהפכו לחומים וסימנים לסדק שהתרחב אל סלע האם.

על פי הדוח, מערכות אזהרה מוקדמת מקיפות יותר במורד הזרם היו יכולות להציל "מספר משמעותי של חיי אדם". עם זאת, מומחים ציינו כי האזור קשה לניטור. אוסטין לורד, עמית בכיר במכון סטימסון, מסר כי "כמעט ולא הייתה דרך לגלות את האירוע הזה מראש - הוא התרחש בנקודה עיוורת... (מה שגרם לכך שיהיה) קשה ביותר לגילוי", והדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בין המדינות.

במקביל, מניין ההרוגים באסון עלה וממשיך לעלות, וכעת הוא עומד על יותר מ-1,000 בני אדם, מתוכם 987 בנפאל ו-16 בסין. גורמים רשמיים מסרו כי למעלה מ-4,400 בני אדם עודם מוגדרים כנעדרים בשתי המדינות. צוותי החילוץ מנסים להגיע לכ-900 עובדים הלכודים בתוך מנהרות של מפעלים הידרו-אלקטריים בנפאל.

בגלל עומס הקורבנות שזהותם אינה ידועה, הרשויות בנפאל החלו לקבור מאות גופות בקברי אחים. במקביל, משרד משאבי המים של סין הזהיר כי קרחונים נוספים באזור "עשויים עדיין להתמוטט, דבר המציב סיכונים פוטנציאליים משמעותיים". בצד הסיני דווח על 546 נעדרים, אך הזרמת המידע מהאזור איטית. בתגובה לטענות על חוסר שקיפות מסר דובר משרד החוץ הסיני כי מדינתו "מפרסמת מידע באופן גלוי, שקוף ובמועד"
נפאלהאסון בנפאל

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