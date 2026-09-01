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בעקבות תקלה

אירוע חריג בטיסת 'ארקיע' | הנוסעים החלו להשתולל - הטייס איים: "אני אזמין משטרה"

נוסעים בטיסת ארקיע שחוותה תקלה ונאלצה לבצע נחיתת ביניים באתונה, מספרים כי הטייס איים להזמין משטרה בעקבות התנהלות "אלימה" של חלק מהנוסעים (חדשות) 

מטוס ארקיע | אילוסטרציה (צילום: דוברות ארקיע)

מטוס של חברת ארקיע שהיה בדרכו מישראל למיקונוס נאלץ לנחות בנמל התעופה באתונה בשל תקלה טכנית, כך דיווחה חדשות 12.

בעקבות הנחיתה נותרו הנוסעים בתוך המטוס במשך יותר משעה. במקום התפתחה מהומה לאחר חלק מהנוסעים דרשו לצאת מתוך תא הנוסעים בניגוד להנחיות, והטייס אף פנה אליהם ואיים: "אזמין אם לא תשבו במקום".

בתיעוד שהתפרסם מהאירוע נשמע הדייל מסביר ברמקול "מדבר הנציג מטעם חברת ארקיע לטיסה זו, יש תקלה במטוס שבגללה לא הצלחנו לנחות בנמל התעופה במיקונוס ואנו מחכים לרכב שייקח אותנו. אני ממש מתנצל", בעוד הדייל ביקש מהנוסעים "מבקש שלא תנהגו באלימות".

בהמשך התיעוד נשמע הטייס מזהיר שוב את הנוסעים ואמר "אני מבקש שתשבו עדיין. זו הפעם האחרונה שאני מבקש - אחרת אתקשר למשטרה".

מטעם חברת ארקיע נמסר בתגובה כי "בעקבות תקלה הידראולית שהתגלתה במהלך הטיסה, המטוס נחת באופן רגיל ובטוח בנמל התעופה באתונה, שם קיימת אפשרות מיטבית לטיפול בתקלה. צוותי התחזוקה פועלים לתיקונה, והטיסה צפויה להמשיך למיקונוס בהקדם האפשרי".
משטרהנחיתת חירוםארקיע

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