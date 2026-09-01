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"אני נשבע": מלך נורבגיה החדש הוכתר - והתיישב על כיסא מלכותו

מלך נורבגיה החדש, האקון השמיני הוכתר היום למונרך אחרי מות אביו | כך נראה טקס ההכתרה ורגע השבועה (בעולם) 

מלך נורווגיה החדש, הוקון השמיני, נשבע אמונים בפני הפרלמנט של המדינה באוסלו. במהלך הטקס הבטיח המלך החדש כי ימשול בנורווגיה בהתאם להוראות החוקה ולשאר חוקי המדינה.

נסיך הכתר הוקון הפך למלך ביום שישי, בעקבות מותו של אביו, המלך האראלד, בבית החולים.

במהלך הטקס בפרלמנט הקריא נשיא הפרלמנט הודעה רשמית על מותו של המונרך ועל עלייתו של השליט החדש לכס המלכות.

מדינת נורווגיה אינה מקיימת טקסי הכתרה מסורתיים. הפרלמנט הנורווגי ביטל את טקסי ההכתרה המסורתיים במדינה עוד בשנת 1908.

ארונו של המלך המנוח האראלד הובא לארמון המלוכה ביום שישי. הארון יוצב בארמון לצורך צפייה ציבורית, כדי לאפשר לאזרחי המדינה לחלוק כבוד אחרון למונרך האהוב. הלווייתו של המלך האראלד מתוכננת להתקיים ביום רביעי הבא, 9 בספטמבר 2026. ימי האבל הרשמיים בנורווגיה יימשכו עד ליום הקבורה.
נורווגיההוקון השמיני

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