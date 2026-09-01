פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות ( צילום: רשתות חברתיות )

בישקק לבשה בימים האחרונים חג. בירת קירגיזסטן הפכה למוקד מפגש מנהיגים בינלאומי, כאשר פסגת ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה מתקיימת בעיר ב־31 באוגוסט וב־1 בספטמבר. לפסגה הגיעו מנהיגים בכירים מסין, רוסיה, הודו, איראן ומדינות נוספות.

אחד האורחים המרכזיים הוא נשיא סין שי ג'ינפינג, שהגיע לקירגיזסטן לביקור ממלכתי ולרגל השתתפותו בפסגה. הגעתו לבישקק לוותה בטקס קבלת פנים חגיגי ובמערך אבטחה הדוק במיוחד.

המנהגים במהלך הפסגה ( צילום: מסך )

הביקור עצמו נושא אופי חגיגי במיוחד. רחובות בישקק קושטו בדגלים ובסמלי הפסגה, והעיר הפכה לזירה שבה נפגשים סמלים של מרכז אסיה עם הטקסיות המוקפדת שמאפיינת ביקורים של מנהיגים מהדרג הגבוה ביותר.

פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:35 פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות ( צילום: רשתות חברתיות )

באירועים הרשמיים בולטים השטיחים האדומים, דגלי המדינות, לבוש הטקס, קבלת הפנים הממלכתית והמופעים התרבותיים שמלווים את המפגש הבינלאומי.

כבוד מלכים בפסגה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:50 כבוד מלכים בפסגה ( צילום: רשתות חברתיות )

אבל בתוך כל הטקסיות הזאת נרשם גם רגע הרבה פחות מתוכנן.

עם הגעתו של שי ג'ינפינג לבישקק, עמדו צלמים ואנשי תקשורת באזור שהוגדר לסיקור קבלת הפנים. אחד הצלמים התקרב אל השטיח האדום ונראה כי הגיע קרוב מדי לנשיא הסיני.

בתיעוד מהאירוע נראים אנשי האבטחה של שי מגיבים במהירות. הם ניגשים אל הצלם, אוחזים בו ומרחיקים אותו בכוח מאזור השטיח האדום. האירוע התרחש לעיני הנוכחים והמצלמות, והסרטון החל להתפשט ברשת.

לא ברור מה הייתה בדיוק הסיבה שהובילה להרחקתו של הצלם, ולא פורסם זיהוי ודאי שלו. עם זאת, התמונות ממחישות היטב עד כמה קשוחה מעטפת האבטחה סביב נשיא סין ועד כמה קטן מרחב התמרון של מי שמבקש להתקרב אליו במהלך אירוע רשמי.

פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26 פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות ( צילום: רשתות חברתיות )

עבור שי, זהו ביקור בעל משמעות מדינית רחבה יותר. הוא הגיע לבישקק כדי להשתתף בפסגת ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה, שבה נפגשים מנהיגים של כמה מהמדינות המרכזיות באירואסיה, ובמקביל לקיים ביקור ממלכתי בקירגיזסטן.

במהלך הביקור נפגש שי גם עם נשיא קירגיזסטן סאדיר ז'פארוב, והשניים קיימו שיחות על היחסים בין המדינות ועל הרחבת שיתוף הפעולה ביניהן.