אפילו CNN מודה: המגמה התהפכה - כך מנצחת ארה"ב את איראן

ההנחה שלפיה איראן יצאה וידה על העליונה מהעימות הצבאי מתבררת כמוטעית. על פי אנליזה נרחבת של רשת CNN, אף על פי שבטהרן העריכו כי איומים על השיט במצר הורמוז ושיבוש אספקת האנרגיה העולמית יכניעו את ארצות הברית, המציאות בשטח בשלב הרביעי של המלחמה מלמדת כי המשטר האיראני מאבד במהירות את יתרונו.
המאמץ הצבאי והכלכלי המרוכז שהטילה ארצות הברית מאז אמצע יולי 2026 על נמלי איראן ומסחר הנפט שלה הצליח לערער את התפיסה הזו.
כוחות הצי האמריקאי מאבטחים כעת באופן פעיל את נתיבי השיט המסחריים, ונפח תנועת הנפט במצר הורמוז כבר שיקם כשישה עשר אחוזים ברמה שלפני המלחמה, תוך שמירה על יציבות מחירי האנרגיה בשווקים העולמיים.
המצור הכלכלי פוגע בליבת היכולת של המשטר בטהרן להמשיך בלחימה. הפגיעה הקשה במקורות ההכנסה מעמידה את משמרות המהפכה בפני קושי ממשי לממן את מנגנוני הדיכוי והשלטון, דבר שעשוי להביא לקריסת המשטר בסוף התהליך.
תחזיות קרן המטבע הבינלאומית מצביעות על התכווצות של יותר מחמישה אחוזים בכלכלה האיראנית השנה, לצד זינוק באינפלציה לרמה המתקרבת לשבעים אחוזים. הקריסה בערך המטבע והתייקרות מוצרי היסוד הביאו לאובדן של מעל מיליון משרות כבר בשלושת חודשי הלחימה הראשונים.
בטהרן מוסיפים להקרין קשיחות ומסרבים לוותר על תוכנית ההעשרה הגרעינית שנפגעה קשות.
שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, טען כי מאמצי הלחץ של וושינגטון "נידונים לכישלון", אך ניתוח המצב מעלה כי זו הפעם הראשונה מאז שנת 1979 שבה המשטר עומד בפני איום מוחלט על עורק החיים הכלכלי שלו, כאשר לא ברור כיצד יצליח המשטר להמשיך מכאן.
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