אפילו CNN מודה: המגמה התהפכה - כך מנצחת ארה"ב את איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ההנחה שלפיה איראן יצאה וידה על העליונה מהעימות הצבאי מתבררת כמוטעית. על פי אנליזה נרחבת של רשת CNN, אף על פי שבטהרן העריכו כי איומים על השיט במצר הורמוז ושיבוש אספקת האנרגיה העולמית יכניעו את ארצות הברית, המציאות בשטח בשלב הרביעי של המלחמה מלמדת כי המשטר האיראני מאבד במהירות את יתרונו.