הנסיך הארי האשים את יושב הראש של גוף האבטחה המאשר הגנה לבני משפחת המלוכה בכך שלא העביר מידע בנוגע לאיום שבוצע בשנת 2023 על ידי ארגון אל-קאעידה. הדוכס מסאסקס, שירת בעבר בצבא באפגניסטן, פנה החודש במכתב לשרת הפנים שבנה מחמוד בבקשה שתקח חלק אישי בקביעה אם משפחתו תזכה לאבטחה משטרתית צמודה, ימים לאחר ששב לממלכה לאחר 6 שנות מגורים בארצות הברית.

הארי טען בעבר כי הוא עומד בפני סיכון גודל יותר מזה של אמו המנוחה. הוא מאמין כי משפחתו מתמודדת עם איום בינלאומי והדגיש כי ארגון אל-קאעידה כבר קרא להריגתו. ביום רביעי חזרו הדוכס והדוכסית מסאסקס וילדיהם, הנסיך ארצ'י והנסיכה ליליבט, לבריטניה כדי להתחיל חיים חדשים לאחר שש שנים של מגורים בארצות הברית.

במכתב שנשלח מטעמו נטען כי ראש הוועדה המבצעת להגנת אישי ציבור ומשפחת המלוכה ידע על האיום מצד אל-קאעידה, אך לא העביר את המידע לצוות האבטחה שלו או לרשויות בארצות הברית. החלטות פרטניות לגבי אבטחת אישים מיושמות על ידי הוועדה, הכוללת נציגים ממשרד הפנים, משטרת לונדון ובית המלוכה.

המשפחה צפויה להתגורר בבריטניה לתקופה ממושכת, כאשר אזור קוטסוולדס מוזכר כמיקום האפשרי ביותר. הארי ומייגן, שאינם פועלים עוד כחברים פעילים במשפחת המלוכה, עזבו את בריטניה לפני שש שנים ועברו לארצות הברית, משם מתחו ביקורת על המוסד המלכותי.

חזרתם של השניים נחשפה בשבוע שעבר, אך הם טרם דיברו פומבית על תוכניותיהם. שאלות רבות נותרו פתוחות, כולל השאלה אם משלמי המסים יממנו את אבטחתם. ראש הממשלה אנדי ברנהאם סירב להתייחס להסדרי האבטחה וציין כי מדובר ב"עניין פרטי".

הארי עמד בעבר על כך כי מסוכן מדי להביא את אשתו וילדיו לבריטניה ללא האבטחה שהגיעה לו בעבר. לפי הדיווחים, נרשמו לפחות שישה איומים או מזימות נגד הדוכס מצד הטאליבן, אל-קאעידה או תומכיהם החל משנת 2007.

לפי הדיווח, בסוף שנת 2023 הועבר מודיעין ל-FBI בדבר מסמך של אל-קאעידה שהתייחס להתנקשות בהארי. כמו כן, בשנת 2012 הודיע דובר הטאליבן על מבצע להריגתו או חטיפתו, ובשנת 2010 הושמעו איומים להפיל את מסוקו אם ישוב לאפגניסטן.

דוח אבטחה שנערך עבור חברת האבטחה הפרטית של הארי פירט עשרות איומים ומזימות, וצוין כי חמש מתוך שש המזימות מקורן בבריטניה. הערכת סיכונים שבוצעה בסוף יולי על ידי הוועדה הממשלתית טרם הובאה לידיעתו של הארי.

האירועים הללו מתרחשים לאחר שהארי הפסיד במאבק משפטי נגד משרד הפנים בנוגע להסדרי האבטחה של משפחתו. עורכת הדין שהיד פטימה ציינה כי לאחר החלטת הוועדה בשנת 2020 שלא להעניק מימון ציבורי, קרא ארגון אל-קאעידה לרצוח את הארי ופרסם כי "חיסולו ישמח את הקהילה המוסלמית".