רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל ( צילום: רשתות חברתיות )

נפאל עדיין מתמודדת עם אחד האסונות הקשים שפקדו את האזור בשנים האחרונות. ארבעה ימים לאחר שהשיטפונות וזרמי הבוץ והפסולת שטפו אזורים נרחבים סמוך לגבול עם סין, מספר ההרוגים בנפאל ובטיבט כבר הגיע לפחות ל־750, ויותר מ־3,000 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים.

כוחות החילוץ ממשיכים לפעול באזורים שנפגעו, בעוד הרשויות מזהירות גם מפני הצפות חדשות בעקבות עלייה במפלסי הנהרות.

רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:38 רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שכעת הולכת ומתבהרת גם התמונה של הרגע שבו החל אחד השלבים המרכזיים בשרשרת האירועים. שתי נשים בתרדמת: רכבת ההרים הקטלנית נסגרה דני שפיץ | 08:59 תיעוד חדש, שאומת על ידי הניו יורק טיימס, מציג את קריסת הקרח והסלעים באזור לנגטנג לירונג ב־26 באוגוסט. בתיעוד נראים מטיילים באזור ההר, כאשר לפתע נשמע רעש עוצמתי. בתוך זמן קצר משתחררת כמות עצומה של קרח, סלעים ופסולת, שצונחת במורד ההר ויוצרת ענן אבק עצום.

רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:13 רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע התרחש בגובה רב בהימלאיה, והחומר שקרס המשיך להתגלגל לעבר העמקים והמערכות הנהריות שמתחתיו. השילוב של קרח, סלעים, בוץ ומים יצר זרם הרסני במיוחד, שפגע ביישובים, בכבישים, בגשרים ובתשתיות לאורך נתיב ההצפה.

רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:08 רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל ( צילום: רשתות חברתיות )

ההרס היה מהיר ועוצמתי כל כך, שבחלק מהאזורים כמעט לא נותר זמן להימלט. באזור האסון נמצאים גם נתיבים המשמשים מטיילים ועולי רגל בדרכם בין נפאל לטיבט, ולכן בין הנעדרים יש גם אזרחים זרים רבים.

רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף כמעט מדינה שלמה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:23 רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף כמעט מדינה שלמה ( צילום: רשתות חברתיות )

בתיעוד נוסף ניתן לראות את המשך תנועת גוש הפסולת לאחר הקריסה, וממחיש כיצד אירוע שהחל גבוה בהרים הפך בתוך זמן קצר לאסון שהשפיע על אזור עצום.

רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:15 רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל ( צילום: רשתות חברתיות )

בימים האחרונים ניסו חוקרים להבין את מלוא המנגנון שהוביל לאירוע. לפי ניתוחים ראשוניים, הקריסה נגרמה ככל הנראה מקרחון שהתמוטט, ולא מרעידת אדמה רגילה כפי שניתן היה לחשוב בתחילה בעקבות האות הסייסמי שנרשם בזמן האירוע.