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ניצול מהשיטפון

נתקע בבור ואז הגיע הגל: עץ המנגו הציל את חייו של הפועל 

פועל נפאלי נסחף בשיטפון הבזק הקטלני • נאחז בעץ מנגו ושרד • לפחות 95 הרוגים ומאות נעדרים באסון (בעולם)

ביבק קומאל, פועל נפאלי בן 24, חפר בור לשירותים מחוץ לבית חדש ביום רביעי האחרון, כאשר שמע קול שריקה מוזר. עמיתיו לעבודה, שעמדו מעל הבור בעומק מטר וחצי, צעקו עליו לצאת ולברוח. עד שהצליח לטפס החוצה, הם כבר נעלמו מהמקום.

"התחלתי לרוץ. ואז קיר של מים הגיע כמו רעידת אדמה", סיפר קומאל ל'רויטרס' ממיטתו במרכז הטראומה הלאומי בקטמנדו, אחיו דינש יושב לצדו. הזרם הסוחף גרף אותו במורד הזרם יחד עם בוץ ופסולת, אך "למזלי נתקעתי בעץ מנגו", הוסיף. "אם לא היה עץ המנגו, הייתי נסחף למוות".

שיטפון הבזק הקטלני פקד את אזור הגבול בין נפאל לטיבט ביום רביעי בבוקר, לאחר שקריסת מסת בוץ וסלעים לתוך נהר יצרה גל עצום של מים ובוץ. האסון גבה עד כה לפחות 95 קורבנות, ומאות אנשים, ביניהם תיירים זרים רבים, מוגדרים כנעדרים.

קומאל עבד בבידור, במורד הזרם מהאזור הנפגע ביותר במחוז ראסווה, הסמוך לגבול ההימלאיה עם טיבט הסינית. בזמן שהוא נאחז בעץ, הוא צפה בבית שבו עבד נעלם לחלוטין. כוחות המשטרה הגיעו אליו ומשכו אותו לבטחון. הוא סבל מפציעות ברגלו הימנית לאחר שנפגע תחילה מהמים ולאחר מכן מאבן גדולה. ביתו שלו, הממוקם במקום אחר, לא נפגע.

הבוקר שאחרי
הבוקר שאחרי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

במיטה ממול לו במרכז הטראומה שכבה ריהאנה למיצ'הנה, ילדה בת 11. "הייתי בבית הספר. הם סגרו את בית הספר בגלל זה וביקשו מאיתנו ללכת הביתה", סיפרה. "כשחציתי את הנהר, פתאום מי השיטפון הגיעו בזרם".

היא סבלה מפציעות בחזה וברגל, אך אמרה: "אני שמחה להיות בטוחה. אין לי מושג מה קרה לחברים שלי". אמה, ריטה, מסרה שמיהרה למצוא את בתה לאחר שקיבלה שיחה מחברה. "אני שמחה ששום דבר רציני לא קרה לבתי", אמרה. "אני רגועה למצוא אותה בטוחה".

השטפונות החריגים

שלושה פצועים נוספים מהשיטפון אושפזו לצד קומאל, כאשר עוד נפגעים הועברו לבירה קטמנדו. הרשויות דיווחו כי חילצו עד כה יותר מ-114 אנשים, והם מטופלים בבתי חולים שונים בקטמנדו ובראסווה.

מחוץ לבית החולים, מבקרים, חברים וסקרנים התגודדו בחצר הקטנה של מרכז הטראומה. הסיבה המדויקת למפולת הבוץ אינה ברורה, אך המרכז הגרמני למחקר גיאו-מדעים דיווח על רעידת אדמה בעוצמה 4.4 כשבע דקות לפני השיטפון הקטלני.

נפאל ההררית חווה שיטפונות ומפולות קטלניות בכל עונת המונסון, והיא נוטה לאסונות טבע נוספים. קומאל עצמו שרד כנער את רעידת האדמה ההרסנית של 2015 שהרגה כמעט 9,000 בני אדם. כעת, לאחר שניצל בנס מהשיטפון, הוא מקווה להחלים במהרה ולחזור לעבודתו.
שיטפונותנפאל
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