השטפונות החריגים

חשש כבד לגורלו של אזרח ישראלי באזור טיבט, בעקבות אסון הטבע הקטלני שפקד בשעות האחרונות את אזור הגבול בין טיבט שבסין לבין נפאל. על פי דיווחים מהודו, בין התיירים הנעדרים בשיטפונות הבזק נמצא גם אזרח ישראלי, ובמקביל נבדק במערכת החוץ והחירום הישראלית דיווח על ישראלי שנעלם באזור וקיים חשש כי הוא לכוד בשטח.

האסון התרחש בסביבות השעה 8:30 בבוקר לפי השעון המקומי באזור נהר בהוטקושי, כאשר קריסה דרמטית של צלע הר לתוך נהר מקומי הובילה לעלייה חדה ופתאומית במפלס המים. האירוע גרם לזרימת כמויות אדירות של מים ובוץ לעבר היישובים הסמוכים, כאשר הדיווחים הראשוניים מצביעים על כך שבין ארבעה לחמישה כפרים נפגעו באופן טוטאלי ונמחקו כליל לאחר שנקברו תחת שכבות הבוץ הכבדות.

10 10 0:00 / 1:10

על פי הנתונים המתקבלים, לפחות 384 תיירים ומטיילים מוגדרים כעת כנעדרים, ושמונה בני אדם נהרגו. בנוסף, כ-28 אוטובוסים נעלמו באזור האירוע. בשלב זה, זהותם ולאומיותם של מרבית הנעדרים אינה ידועה, כאשר בין התיירים שמוגדרים כנעדרים נמנים אזרחים מנפאל, הודו, בריטניה, דרום אפריקה, אוסטרליה והולנד. העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות דני שפיץ | 15:17 ממשלת נפאל הכריזה על מצב חירום ומנהלת מבצעי חילוץ נרחבים בעזרת מסוקים, כוחות ביטחון ותושבים מקומיים. הקבינט התכנס לישיבת חירום כדי לתאם את פעולות החילוץ וההצלה. במקביל, פינו בתי החולים הממשלתיים והצבאיים בבירה קטמנדו שטחים מיוחדים לקליטת הפצועים מהאזור. בעקבות עליית מפלס המים הדרמטית נסחפו תחנות משטרה, משרדי מכס ובתים פרטיים. רשויות החירום פרסמו אזהרות דחופות לקהילות במורד הזרם עד למחוז צ'יטוואן הגובל בהודו, תוך חשש מהמשך עליית מפלס המים והסכנה לאזורים נוספים. מחוז צ'יטוואן מהווה יעד תיירותי פופולרי מאוד בקרב מטיילים ישראלים. לאור ההתפתחויות והסיכון המיידי, פרסם משרד החוץ אזהרה דחופה לישראלים השוהים באזורים אלו להתרחק באופן מיידי ממוקדי הסכנה ונתיבי השיטפונות. מועצת התיירות של נפאל מסרה כי הרשויות "פועלות כדי לאמת את מקום הימצאם ומצב בטיחותם של התיירים והמטיילים שהיו באזורים שנפגעו או עברו דרכם".

10 10 0:00 / 1:06

צוותי היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א נמצאים בשעות אלו בקשר רציף עם שגרירות ישראל בנפאל, וכן מול גורמים מקומיים בנפאל ובטיבט כדי לעקוב מקרוב אחר דיווחי הנעדרים. סמנכ"ל מבצעים בזק"א, חיים וינגרטן, ציין כי החפ"ק קיבל את הדיווח על הישראלי שנעדר באזור טיבט וכי הארגון ערוך לסייע ככל שיידרש בתיאום מלא עם משרד החוץ.

בזק"א מדגישים כי מכיוון שמדובר באירוע מתפתח במקטעים שגישתם סבוכה, הנתונים ראשוניים בלבד ועשויים להשתנות ככל שייאסף מידע נוסף מהשטח. לאור העובדה כי השיטפונות עדיין נמשכים והגישה לחלק ממוקדי האסון חסומה כמעט לחלוטין, במערכי החילוץ מעריכים כי מספר הנפגעים והנעדרים עוד צפוי לעלות ככל שייחשפו אזורים נוספים.