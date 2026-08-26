סלון על גלגלים: הנהגים עצרו לתעד את הרוכב נלחם בחום

המשרד הנייד: הנהגים בשיא החום עצרו הכל ( צילום: מסך )

תיעודים של עומסי החום מכל העולם מציפים את הרשת, אבל נדמה שיש לנו זוכה - באחד הסרטונים נצפה רוכב אופנוע דוהר בכביש כשמאחוריו מותקנת מערכת מאולתרת הכוללת מזגן ביתי, מקור כוח וצינורות המובילים את האוויר הקר לכיוונו.

בזמן שהמנוע ממשיך לעבוד והאופנוע מתקדם בכביש, המזגן פועל מעל גבו של הרוכב ומזרים סביבו אוויר קר. ענן האוויר הלבן שנראה מעל ראשו הופך את הסצנה כולה לכמעט סוריאליסטית. הסיבה לאלתור: החום. ברזיל רגילה לטמפרטורות גבוהות, אך בשנים האחרונות המדינה חוותה גם גלי חום חריגים במיוחד. במהלך אחד מאירועי החום הקיצוניים שנמדדו במדינה נרשמה טמפרטורה של 44.8 מעלות צלזיוס.

המשרד הנייד: הנהגים בשיא החום עצרו הכל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11 המשרד הנייד: הנהגים בשיא החום עצרו הכל ( צילום: רשתות חברתיות )

ומה שמעניין הוא שהרעיון של מיזוג על אופנוע אינו מופרך לחלוטין מבחינה טכנולוגית. כבר לפני שנים פותחו מערכות ייעודיות לאופנועים, שכללו יחידת קירור שהותקנה על האופנוע והעבירה אוויר מקורר דרך צינור אל בגד של הרוכב.

אלא שהרוכב הברזילאי שבתיעוד בחר בגרסה הרבה פחות אלגנטית והרבה יותר מרשימה לעין: במקום מערכת קומפקטית שתוכננה במיוחד לאופנוע, הוא נראה כשהוא משתמש במזגן ביתי.