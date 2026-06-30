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חרדה בברזיל: הטורף שהטיל אימה על התושבים נלכד במבצע מיוחד | צפו

יגואר בן 4-5 נלכד במבצע רחב היקף בברזיל, לאחר שנצפה כשהוא משוטט בשכונות מגורים | הטורף הורדם, והוא ישוחרר באזור מרוחק עם קולר מעקב (מעניין)

היגואר שנצפה משוטט ברחובות ברזיל
היגואר שנצפה משוטט ברחובות ברזיל| צילום: צילום: itaipubinacional

יגואר שנצפה משוטט בשכונות מגורים בעיר פוז דו איגואסו שבברזיל נלכד בשלום לאחר מבצע משותף של מומחי חיות בר, הרשויות להגנת הסביבה וכוחות הביטחון.

הטורף, זכר בן בערך 4–5 שנים ובמשקל כ-75 קילוגרם, תועד תחילה במצלמות אבטחה כשהוא מסתובב ברחובות, במדרכות ובפארקים. לאחר מעקב התברר כי הוא חזר לזמן קצר לאזור מיוער סמוך, אך למחרת הופיע שוב בשכונת מגורים אחרת.

צוותים וטרינריים הרדימו את היגואר ולכדו אותו ללא פגע. הוא הועבר לבית חולים וטרינרי, שם עבר סדרת בדיקות מקיפות, בהן צילומי רנטגן ובדיקות דם, וכן טופל בפצע שטחי בגבו. הבדיקות העלו כי מצבו הבריאותי תקין ולא נמצאו פגיעות חמורות.

ברשויות הודיעו כי לאחר שישלים את תקופת ההתאוששות, יוצמד ליגואר קולר מעקב והוא ישוחרר באזור מרוחק מבני אדם.

מומחים ציינו כי בשנים האחרונות נרשמות יותר ויותר תצפיות של יגוארים סמוך לאזורים מיושבים, בעיקר בעקבות תנועתם בין שטחים מיוערים מוגנים באזור הגבול המשולש של ברזיל, ארגנטינה ופרגוואי.

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