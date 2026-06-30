יגואר שנצפה משוטט בשכונות מגורים בעיר פוז דו איגואסו שבברזיל נלכד בשלום לאחר מבצע משותף של מומחי חיות בר, הרשויות להגנת הסביבה וכוחות הביטחון.

הטורף, זכר בן בערך 4–5 שנים ובמשקל כ-75 קילוגרם, תועד תחילה במצלמות אבטחה כשהוא מסתובב ברחובות, במדרכות ובפארקים. לאחר מעקב התברר כי הוא חזר לזמן קצר לאזור מיוער סמוך, אך למחרת הופיע שוב בשכונת מגורים אחרת.

צוותים וטרינריים הרדימו את היגואר ולכדו אותו ללא פגע. הוא הועבר לבית חולים וטרינרי, שם עבר סדרת בדיקות מקיפות, בהן צילומי רנטגן ובדיקות דם, וכן טופל בפצע שטחי בגבו. הבדיקות העלו כי מצבו הבריאותי תקין ולא נמצאו פגיעות חמורות.

ברשויות הודיעו כי לאחר שישלים את תקופת ההתאוששות, יוצמד ליגואר קולר מעקב והוא ישוחרר באזור מרוחק מבני אדם.

מומחים ציינו כי בשנים האחרונות נרשמות יותר ויותר תצפיות של יגוארים סמוך לאזורים מיושבים, בעיקר בעקבות תנועתם בין שטחים מיוערים מוגנים באזור הגבול המשולש של ברזיל, ארגנטינה ופרגוואי.