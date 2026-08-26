מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה נוספת בעומס החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
ביום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תחול הקלת מה בעומס החום.
בים שבת קודש, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות. לקראת שעות הלילה, בצפון הארץ ובמרכזה יחל לרדת גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 21-33
תל אביב: 24-32
באר שבע: 21-36
חיפה: 23-31
טבריה: 24-39
צפת: 22-34
אילת: 28-42
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