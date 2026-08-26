( צילום: יוסי זמיר/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה נוספת בעומס החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית