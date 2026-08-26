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"מודעים לסרטון"

פרס לרצח: השירות החשאי חוקר את הסרטון המזעזע שפורסם באיראן

השירות החשאי האמריקני חוקר סרטון איראני המציע 10 מיליון דולר עבור מידע על מיקומו של בארון טראמפ, בנו של הנשיא האמריקני (בעולם)

הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ
הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ

השירות החשאי האמריקני הודיע כי הוא חוקר סרטון ששודר בתקשורת הממלכתית ב ובו איום על בארון טראמפ, בנו הצעיר של נשיא ארה"ב .

בסרטון מוצגים מקומות המזוהים עם שהותו של בארון טראמפ, ובסיומו מופיעה הצעה לפרס של 10 מיליון דולר עבור מידע על מיקומו.

"השירות החשאי מודע לסרטון וחוקר כל דבר שניתן לפרש כאיום כלפי האנשים שעליהם אנו מגנים", מסר דובר השירות נייט הרינג. לדבריו, "מטעמי ביטחון מבצעי איננו דנים בענייני מודיעין הנוגעים לאבטחה".

מימין בארון טראמפ, משמאל צילום מסך מסרטון האיום (צילום: שאטרסטוק)

כלי תקשורת ממלכתיים באיראן פרסמו בתקופה האחרונה כמה איומים נגד טראמפ ובני משפחתו, על רקע העימות המתמשך בין ארה"ב לאיראן.

בחודש שעבר אמר סגן מנהל השירות החשאי מאט קווין: "זה לא סוד שאיראן אמרה בפומבי שהיא רוצה להרוג את הנשיא טראמפ".
איראןדונלד טראמפמלחמהאיוםבארון טראמפ

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