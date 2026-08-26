פרס לרצח: השירות החשאי חוקר את הסרטון המזעזע שפורסם באיראן

הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ 10 10 0:00 / 2:51 הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ

השירות החשאי האמריקני הודיע כי הוא חוקר סרטון ששודר בתקשורת הממלכתית באיראן ובו איום על בארון טראמפ, בנו הצעיר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בסרטון מוצגים מקומות המזוהים עם שהותו של בארון טראמפ, ובסיומו מופיעה הצעה לפרס של 10 מיליון דולר עבור מידע על מיקומו. "השירות החשאי מודע לסרטון וחוקר כל דבר שניתן לפרש כאיום כלפי האנשים שעליהם אנו מגנים", מסר דובר השירות נייט הרינג. לדבריו, "מטעמי ביטחון מבצעי איננו דנים בענייני מודיעין הנוגעים לאבטחה".

מימין בארון טראמפ, משמאל צילום מסך מסרטון האיום ( צילום: שאטרסטוק )

כלי תקשורת ממלכתיים באיראן פרסמו בתקופה האחרונה כמה איומים נגד טראמפ ובני משפחתו, על רקע העימות המתמשך בין ארה"ב לאיראן.

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בחודש שעבר אמר סגן מנהל השירות החשאי מאט קווין: "זה לא סוד שאיראן אמרה בפומבי שהיא רוצה להרוג את הנשיא טראמפ".