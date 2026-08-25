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המזרח התיכון בוער

העדכון הדרמטי שהעביר הצי האמריקני לטראמפ | האיומים מתחדשים

הצי האמריקני שיגר עדכון דרמטי לנשיא ארה"ב בנוגע למצרי הורמוז | את הדברים כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, ושיגר איומים מחודשים על איראן (מדיני)

הנשיא טראמפ (צילום: אריה לייב אברמס)

הצי של ארצות הברית עדכן את הנשיא כי כל המוקשים הוסרו או פוצצו במים הבינלאומיים של מצר הורמוז, והועברה אזהרה חמורה לממשל האיראני מפני הניסיון להניח מוקשים חדשים באזור.

הנשיא דונלד טראמפ פרסם כי "עודכנתי כעת על ידי הצי של ארצות הברית כי כל המוקשים הוסרו ו/או פוצצו מתוך המים הבינלאומיים של מצר הורמוז. הודענו ל כי כל ספינה או סירה שתניח מוקשים חדשים תושמד באופן מיידי ושיטתי."

עוד כתב טראמפ כי "באמצעות חיל החלל, אנו צופים בכל אינץ' רבוע של המצר, כפי שאנו עושים גם עם הר פיקאקס ושלושת האתרים הגרעיניים שכבר הושמדו. מדיניות אפס סובלנות לגבי הנחת מוקשים נמצאת בתוקף מלא. תודה על תשומת הלב לעניין זה!"

מוקדם יותר פרסם הנשיא טראמפ פוסט נוסף שבו התייחס למצב הפנימי באיראן ולצבא המקומי. בדבריו ציין הנשיא כי המדינה נמצאת בקריסה ואינה משלמת משכורות לחלקים נרחבים מכוחות הביטחון שלה, בזמן שהיא פוגעת באזרחים.

בפוסט המוקדם כתב טראמפ כי "הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים, אפילו כשהם אינם מפגינים, ברמות שלא נראו כמותן בעבר. זהו משבר הומניטרי בממדי ענק, וחייבים לעצור אותו, עכשיו."
איראןדונלד טראמפמצר הורמוז

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