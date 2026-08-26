אסון כבד וטרגדיה מחרידה המרעידה את העולם כולו: ארבעה עשר תינוקות רכים נספו בשריפה קטלנית שפרצה בשעות הבוקר המוקדמות (רביעי) במחלקת היולדות והפגייה של בית החולים המרכזי "פימס" שבעיר איסלאמאבד בפקיסטן.

האש התפשטה בתוך שניות ספורות ברחבי המחלקה, בעוד הורים נואשים ניסו לפרוץ את החלונות המוברגים ב ידיים חשופות כדי להציל את עולליהם. בעקבות המחדל המחריד, ראש הממשלה הורה על פתיחה בחקירה מקיפה והדיח באופן מיידי את מזכיר הבריאות הפדרלי, בעוד סוכנויות בינלאומיות ומדינות ברחבי העולם מביעות זעזוע עמוק ממה שמוגדר כתרחיש בטיחותי חמור, מחפיר וחסר תקדים.

על פי הדיווח הנרחב באתר החדשות הפקיסטני DAWN, האירוע הקשה החל בשעות הבוקר המוקדמות, סמוך לשעה 06:38, כאשר ניצוץ חשמלי שפרץ ממזגן המותקן בתוך מחלקת התינוקות גרם להתלקחות מהירה במיוחד. בתוך שניות ספורות הגיעה האש אל צנרת החמצן ובלוני החמצן המחוברים דרך קבע לכל אחד מהאינקובטורים בחדר, דבר שגרם להתפוצצות עזה ולליבוי הלהבות במהירות הבזק. החדר כולו, יחד עם התקרה שקרסה תוך זמן קצר, הפך למלכודת אש ועשן סמיך, מבלי להותיר אפשרות ממשית לצוותים הרפואיים להגיע אל רוב העוללים ששהו באותה עת במתחם.

צוותי הרפואה והאחיות שהיו במשמרת ניסו לפעול במהירות ונאבקו בלהבות בעזרת עשרות מטפי כיבוי שהיו מותקנים במבנה. הרופאים הצליחו לחלץ תינוק אחד בלבד מתוך חדר הפגייה הבוער, לצד ארבעה תינוקות נוספים מחדר סמוך ושלוש אימהות. בנוסף, חולצו מהקומה עשרות מטופלות ויולדות נוספות. עם זאת, עוצמת האש והעשן הכבד מנעו גישה נוספת. מחוץ לכתלי בית החולים התפתחו מחזות קורעי לב ומזעזעים, כאשר הורים אבלים ובני משפחה נראו ממררים בבכי על הכביש, ואף ניסו לנפץ את שמשות החלונות במו ידיהם תוך שהם סובלים משאיפת עשן, במטרה להגיע אל יקיריהם הכלואים בפנים.

עדי ראייה ואימהות שאיבדו את ילדיהן בטרגדיה הפנו אצבע מאשימה קשה ונוקבת כלפי הנהלת בית החולים וכוחות החירום. הורים רבים טענו כי דלתות המחלקה היו נעולות בעת פרוץ השריפה, וכי המאבטחים במקום מנעו את היציאה והכניסה. שר הבריאות הסביר מאוחר יותר כי הנהלים הוחמרו ודלתות מסוימות היו מאובטחות בעבר בשל מקרים של גניבת תינוקות, אך הכחיש כי יציאות החירום היו חסומות בעת הטרגדיה. כמו כן, נשמעו טענות קשות מצד המשפחות על עיכוב ממושך בהגעת כוחות הכיבוי וההצלה, בעוד הרשויות טוענות מנגד כי צוותי הכיבוי הגיעו בתוך דקות ספורות אך נתקלו בעוצמת חום חסרת תקדים בשל נזילת החמצן המאסיבית במקום.

בעקבות האסון הלאומי והסערה הציבורית העזה שפרצה במדינה, הורה ראש ממשלת פקיסטן על השעייתו והדחתו המיידית של מזכיר הבריאות הפדרלי במדינה, והנחה להקים ועדת חקירה בדרג הגבוה ביותר לבדיקת מחדלי הבטיחות והאחראים להם. שר הבריאות, שהגיע למקום והתעמת עם עיתונאים, הצהיר כי הוא נכון לשאת באחריות אישית ואף להגיש את התפטרותו במידה ויימצא כי הייתה רשלנות מצדו או מצד כפופיו. האירוע הקשה עורר הדים נרחבים גם בזירה הבינלאומית; ארגון יוניצ"ף של האו"ם, שגרירויות זרות ומדינות רבות בעולם הביעו אבל כבד וקראו לבחון בדחיפות את תקני הבטיחות ומערכות כיבוי האש בבתי החולים במדינה, שסובלים מזה שנים רבות מתחזוקה לקויה, זלזול מתמשך בתקני בטיחות בסיסיים ומחסור חמור במשאבים.