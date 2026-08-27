22 אלף איש, 150 טונות: הקרב האדום המבחיל בעולם

עיירת בוניול שבספרד נצבעה השבוע כולה באדום, כאשר כ־22 אלף בני אדם מכל רחבי העולם השתתפו ב"לה טומטינה" – אחד מפסטיבלי הרחוב החריגים והמפורסמים בעולם. במשך שעה אחת בלבד השליכו המשתתפים אלה על אלה כ־150 טונות של עגבניות, שהובאו למקום בשבעה משאיות. המחזה נראה כמעט בלתי מציאותי: הרחובות התמלאו בעיסה אדומה, המשתתפים נרטבו מכף רגל ועד ראש, ומשאיות העמוסות בעגבניות עברו בין ההמונים וסיפקו להם את "התחמושת". אחת ההוראות החשובות למשתתפים היא למעוך את העגבנייה לפני ההשלכה, כדי להפחית את הסיכון לפציעות.

22 אלף איש, 150 טונות: הקרב האדום המבחיל בעולם

אבל מאחורי החגיגה המטורפת מסתתר סיפור שהחל דווקא במריבה. בשנת 1945, במהלך חגיגה מקומית, התפתחה קטטה בין צעירים, ובשלב מסוים הוטחו עגבניות זה בזה מדוכן ירקות סמוך. בשנים שלאחר מכן האירוע חזר על עצמו, עד שהשלטונות אסרו אותו בתחילת שנות ה־50. לאחר מחאות מצד התושבים, הפסטיבל הותר מחדש והפך למסורת רשמית.

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מאז הפכה "לה טומטינה" לאטרקציה בינלאומית. כ־40% מהמשתתפים מגיעים מחוץ לספרד, והשנה הגיעו מבקרים ממדינות רבות, בהן הודו, אוסטרליה, ארצות הברית, יפן וסין.

עד כמה האירוע יצא משליטה? עיירה שבה מתגוררים פחות מ־10,000 תושבים התמלאה בבת אחת בכ־22,000 חוגגים, עם כמעט שבעה קילוגרמים של עגבניות לכל משתתף.