מה החביאו איזנקוט וליברמן בתוך הסוס? נתניהו בסרטון חדש

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון בחירות שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובמרכזו יריבו הפוליטי המרכזי, הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט. הסרטון, שכותרתו "סוס טרויאני", מבקש להעביר מסר ברור: כדי להקים ממשלה, איזנקוט ייאלץ לכאורה להישען על יאיר גולן ועל מפלגות ערביות.
הסרטון מגיע בתקופה שבה מפלגת ישר של איזנקוט מתחזקת בסקרים והפכה לאחת המפלגות המובילות במערכת הבחירות. בסקר שפורסם לאחרונה היא קיבלה 23 מנדטים, לעומת 21 לליכוד, ובסקר אחר אף קיבלה 24 מנדטים לעומת 23 לליכוד.
בסרטון מוצג איזנקוט כשהוא מתקרב עם "הסוס הטרויאני". בתוך הסוס מופיעים יאיר גולן, יו״ר הדמוקרטים, וכן מנסור עבאס, יו״ר רע״ם.
הפרסום הוא חלק ממגמה הולכת וגוברת של שימוש בכלי בינה מלאכותית במערכת הבחירות. נתניהו והליכוד כבר פרסמו בחודשים האחרונים סרטונים ותמונות שנוצרו באמצעות כלים כאלה ונועדו להמחיש תרחישים פוליטיים ולתקוף את יריביהם.
במקביל, שאלת הרכבת הממשלה הבאה הופכת לאחת הסוגיות המרכזיות במערכת הבחירות. איזנקוט כבר התייחס לאפשרות של ממשלת מיעוט כתרחיש חירום, ואף נבחנה האפשרות להקים ממשלה ללא הסתמכות על רע״ם.
הבחירות צפיות להיערך ב־27 באוקטובר 2026, והקרב בין נתניהו לאיזנקוט צפוי להיות אחד המוקדים המרכזיים של מערכת הבחירות.
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