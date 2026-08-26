מה החביאו איזנקוט וליברמן בתוך הסוס? נתניהו בסרטון חדש

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון בחירות שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובמרכזו יריבו הפוליטי המרכזי, הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט. הסרטון, שכותרתו "סוס טרויאני", מבקש להעביר מסר ברור: כדי להקים ממשלה, איזנקוט ייאלץ לכאורה להישען על יאיר גולן ועל מפלגות ערביות.

הסרטון מגיע בתקופה שבה מפלגת ישר של איזנקוט מתחזקת בסקרים והפכה לאחת המפלגות המובילות במערכת הבחירות. בסקר שפורסם לאחרונה היא קיבלה 23 מנדטים, לעומת 21 לליכוד, ובסקר אחר אף קיבלה 24 מנדטים לעומת 23 לליכוד.

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