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מאיים בתביעה

בגלל הפודקאסט שפורסם: זה הסכום שהשר בן גביר רוצה מגדי איזנקוט

השר לביטחון לאומי שלח לגדי איזנקוט מכתב התראה בעקבות דברים שאמר בפודקאסט, ודרש התנצלות, הסרת הפרסום ופיצוי כספי (משפט)

2תגובות
בן גביר נגד איזנקוט (Avs Jonathan Shaul/Flash90 halom Sassoni/Flash90)

השר לביטחון לאומי שלח היום (רביעי) לגדי איזנקוט מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בעקבות דברים שאמר איזנקוט במהלך ריאיון לפודקאסט "איך לעשות דברים". בן גביר דורש ממנו לפרסם התנצלות, להסיר את הפרסום ולשלם לו פיצוי בסך 100 אלף שקלים.

במהלך הריאיון התייחס איזנקוט לשיח האלים ולשימוש של פוליטיקאים ברשתות החברתיות. לדבריו: "יש פוליטיקאים שמנצלים את זה. הם ידעו להגיע לצעירים בסרטי 'טיקטוק' אלימים שאומרים שהדרך היחידה היא להרוג ושערבי טוב זה ערבי מת והפעלת כוח וסרטונים של בריונות. וכשאני מסתכל על התופעה שקוראים לה איתמר בן גביר היא תופעה מדאיגה מאוד ומטלטלת".

במכתב ששלח עורך הדין זאב וולף בשמו של בן גביר נטען כי רצף הדברים והמעבר הישיר לתיאורו של השר יצרו אצל המאזינים את הרושם כי המסרים שתיאר איזנקוט מיוחסים לבן גביר.

עוד נטען במכתב כי הדברים הציגו את השר כאדם אלים ובריון, שמעביר מסרים גזעניים וקורא לצעירים להרוג. מטעמו של בן גביר הכחישו את הדברים וטענו כי הוא לא פרסם או קידם סרטונים הכוללים מסרים כאלה, ואינו מעודד בריונות ואלימות.

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לטענת בא כוחו של השר, הדברים חורגים מביקורת פוליטית לגיטימית ומהווים לשון הרע. במכתב צוין כי הריאיון הופץ באמצעות תאגיד השידור הישראלי ובפלטפורמות דיגיטליות נוספות, וכי מפלגת "ישר לישראל עם איזנקוט" פרסמה אף היא את הריאיון. לפי הנתונים שהובאו במכתב, הפרסום מטעם המפלגה צבר 1,381,173 צפיות.

בן גביר דורש כי בתוך 72 שעות תפורסם התנצלות, הכחשה ותיקון בנוסח שיתואם מראש עם עורך דינו. לצד זאת, איזנקוט ומפלגתו נדרשים להסיר את הפרסום מכל הפלטפורמות שבהן הופץ, ולפנות לתאגיד השידור ולגורמים נוספים בדרישה להסיר את הקטע.

בנוסף דורש השר פיצוי בסך 100 אלף שקלים, שהוגדר במכתב כסכום שנקבע לצורכי פשרה מחוץ לבית המשפט. אם הדרישות לא ייענו בתוך פרק הזמן שנקבע, נכתב כי בן גביר הנחה את עורך דינו לפתוח בהליכים משפטיים ללא התראה נוספת.
איתמר בן גבירגדי איזנקוטלשון הרע

2 תגובות

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2
הבג"ץ ירוק את בן גביר מכל המדרגות
הבג"ץ תמיד השמאל
1
1:0 לבן גביר האמת
איזנקוט בפאול

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