מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, מעורר סערה במערכת הפוליטית בעקבות פוסט שפרסם הבוקר (רביעי) בערבית, שבו התייחס לזהותה של מדינת ישראל ולעמדתו ביחס לנרטיב הפלסטיני.

עבאס הבהיר כי אינו מכחיש את הנכבה והעקירה, אך טען כי שינוי האופן שבו הוא מציג את עמדותיו בשנים האחרונות נובע מגישה פוליטית חדשה שמטרתה להשיג השפעה עבור החברה הערבית.

ביחס להגדרת ישראל כמדינה יהודית כתב עבאס כי "יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו". לדבריו, מדובר בבחירת הרוב היהודי ולא בדרישה של המפלגות הערביות, שנאלצו לקבל את ההגדרה מבחינה מעשית כדי שלא להיפסל מהתמודדות בבחירות.

עבאס הדגיש כי סדר העדיפויות שלו הוא חיזוק מעמדה של החברה הערבית, השגת זכויות לאומיות ואזרחיות ולקיחת חלק בשלטון, ולא הסתפקות בייצוג פרלמנטרי מהאופוזיציה. במקביל חזר על עמדתו בנוגע לזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהכרה במדינה פלסטינית לצד ישראל.

וינטר: "אסור שאדם כזה יוכל להיבחר לכנסת"

דבריו של עבאס עוררו תגובות חריפות במפלגות הימין. יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, אמר: "מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, יכול ללכת לאיזו מדינה ערבית שהוא רוצה. ובוודאות אסור שאדם כזה יוכל להיבחר לכנסת ישראל. הגיע הזמן להפנים: מה שהיה, לא יהיה".

אל וינטר הצטרף חבר מפלגתו החדשה, פעיל ההסברה יוסף חדאד, שתקף את עבאס ואמר: "מנסור, נגמרו הימים שתגיד משהו אחד בעברית ומשהו שונה בערבית. בקרוב נשלח אותך ואת החברים שלך לפח הזבל של ההיסטוריה".

סמוטריץ': "אויב מסוכן, זאב בעור של כבש"

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את עבאס וכינה אותו "אויב מסוכן, זאב בעור של כבש". סמוטריץ' טען כי מדובר בשיטה של תנועת האחים המוסלמים, שלדבריו כוללת הסתרת המטרה האמיתית וצבירת כוח פוליטי.

סמוטריץ' תקף גם את האפשרות להקמת ממשלה שתסתמך על רע"מ ואמר כי העובדה ש״"איזנקוט והשמאל עדיין חותרים להקמת ממשלה איתו" היא לדבריו "ליקוי מאורות מסוכן".

ארדן והנדל: "לא ראוי שיהיה חבר כנסת"

יו"ר מפלגת 'האחדות', גלעד ארדן, התייחס אף הוא לדברים ואמר כי עבאס "עובד על ועדת הבחירות בעיניים, עובד על הציבור בעיניים ויש כאלה שנופלים בפח שלו". ארדן טען כי עבאס אינו מעוניין במדינה יהודית אלא ב"ח'ליפות אסלאמית", וקרא לממשלת אחדות רחבה שתבטיח ממשלה ציונית ללא עבאס.

גם יו"ר מפלגת 'בית ציוני', המילואימניקים, יועז הנדל, הצטרף למתקפה ואמר כי הדברים מוכיחים שעבאס אינו יכול להיות חבר בממשלה ואף "לא ראוי שיהיה חבר כנסת".

'עוצמה יהודית' דורשים לפסול את רע"מ

ב'עוצמה יהודית' תקפו את הדברים וטענו כי עבאס הוא שותף אפשרי של מחנה המרכז שמאל להקמת ממשלה. במפלגה הודיעו כי בעקבות ההתבטאות יגישו דרישה לפסול את מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות.

ח"כ טלי גוטליב קראה אף היא לפסול את מפלגת רע״מ מהתמודדות בבחירות בעקבות דבריו של עבאס.

הסערה צפויה להימשך גם במערכת הבחירות, כאשר כעת נשאלת השאלה כיצד יגיבו גדי איזנקוט, נפתלי בנט ויתר ראשי מפלגות המרכז שמאל לאמירותיו של יו"ר רע"מ.