וינטר בפנים, סמוטריץ' בחוץ: מפת המנדטים שמטלטלת את הימין

מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל במפה הפוליטית ומגיעה ל-24 מנדטים, כך עולה מסקר חדש של 'מדגם' שפורסם אמש (שני) בחדשות 12. הסקר בדק תרחיש שבו עופר וינטר מקים מפלגה חדשה ומתמודד בבחירות, כפי שהוא צפוי להכריז הערב.

במקביל, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו רושמת ירידה משמעותית ומתייצבת על 21 מנדטים בלבד. הנתונים מצביעים על פער של שלושה מנדטים בין שתי המפלגות המובילות, כאשר איזנקוט שומר על יתרון ברור.

וינטר עובר את אחוז החסימה

הממצא המרכזי בסקר הוא כניסתה של מפלגה חדשה בראשות עופר וינטר, שזוכה ב-4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. כניסתו של וינטר למפה הפוליטית משנה את חלוקת הכוחות ומשפיעה על מאזן הכוחות בין הגושים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה בהתאוששות ועולה ל-16 מנדטים. מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 11 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן נחלשת ל-9 מנדטים.