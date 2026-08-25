 דלג לתוכן הראשי
סקר מנדטים חדש

וינטר בפנים, סמוטריץ' בחוץ: מפת המנדטים שמטלטלת את הימין

מפלגת 'ישר!' ממשיכה להוביל עם 24 מנדטים • הליכוד יורד ל-21, ש"ס נותרת עם 7 | מפלגה חדשה בראשות עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה ומורידה את סמוטריץ' (פוליטי מדיני)

10תגובות
עופר וינטר (צילום: Flash90)

מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל במפה הפוליטית ומגיעה ל-24 מנדטים, כך עולה מסקר חדש של 'מדגם' שפורסם אמש (שני) בחדשות 12. הסקר בדק תרחיש שבו עופר וינטר מקים מפלגה חדשה ומתמודד בבחירות, כפי שהוא צפוי להכריז הערב.

במקביל, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו רושמת ירידה משמעותית ומתייצבת על 21 מנדטים בלבד. הנתונים מצביעים על פער של שלושה מנדטים בין שתי המפלגות המובילות, כאשר איזנקוט שומר על יתרון ברור.

וינטר עובר את אחוז החסימה

הממצא המרכזי בסקר הוא כניסתה של מפלגה חדשה בראשות עופר וינטר, שזוכה ב-4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. כניסתו של וינטר למפה הפוליטית משנה את חלוקת הכוחות ומשפיעה על מאזן הכוחות בין הגושים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה בהתאוששות ועולה ל-16 מנדטים. מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 11 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן נחלשת ל-9 מנדטים.

בנט ואיזנקוט (צילום: דוברות)

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות בסקרים עם 8 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי נותרת ללא שינוי מהסקר הקודם עם 7 מנדטים בלבד.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-9 מנדטים. האיחוד הערבי חד"ש-תע"ל-בל"ד מקבל 7 מנדטים, בעוד רע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ב-4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה: רשימה ארוכה

מתחת לאחוז החסימה נותרות מספר מפלגות: 'בית ציוני-המילואימניקים' בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ', 'מפלגת האחדות' בראשות גלעד ארדן, בל"ד ו'כחול לבן' בראשות בני גנץ.

על פי חלוקת הגושים, קואליציית נתניהו מונה 49 מנדטים בלבד. גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-60 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים.
סקרבחירות 2026

10 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
ברוכים הבאים למלחמת הגנרלים אין שם דבר אחד לשם שמים הכל נקמנות ככה צבא הגנה ליראל עובד רק שהם מגיעים לפוליטיקה הכל בולט
שווה בדיקה
בפוליטיקה אין מקום ללפלפים, צריך מרפקים, עופר וינטר אחלה גבר. ואם היה להם שכל, היו עושים מפלגה אחת ושומרים על הקולות, רק הבעיה שכל אחד רוצה למלוך...
אייל
6
בן גביר יקבל פי שתיים , אין ספק שהוא כבש את לב הצעירים החרדים והחילונים הימנים
חיים
5
דימיונות של ערוץ 12 המספרים הזויים תפסיקו להאמין לסקרים שלהם
חחחחח
כדאי מאד שתתחיל להאמין בסקרים של ערוץ 14. 78 מנדטים לליכוד.אייזנקוט לא עובר את אחוז החסימה
אלי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר