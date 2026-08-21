יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פרסם היום פוסט, בו הוא מתווה את הדרך להפלת ממשלת נתניהו בבחירות הקרובות. במסמך, שכותרתו "אסטרטגיה גושית מנצחת", מציג ליברמן חמשה עקרונות מרכזיים שלדבריו יבטיחו את ניצחון "גוש המשרתים" על "גוש המשתמטים".

"כדי שגוש המשרתים, הגוש הממלכתי-ציוני, ינצח בבחירות הקרובות, ארבע מפלגות האופוזיציה המרכזיות חייבות להיצמד לאסטרטגיה אחת ברורה", כתב ליברמן. לדבריו, המפתח לניצחון הוא "העברת 5-6 מנדטים מגוש המשתמטים לגוש המשרתים ולא מאבק פנים-גושי וגניבת מנדטים בין המפלגות עצמן".

העלאת שיעור ההצבעה - העקרון הראשון

העקרון הראשון שמציג ליברמן עוסק בהעלאת שיעור ההצבעה. "בבחירות האחרונות שיעור ההצבעה היה פחות מ-71%. בבחירות 1988 שיעור ההצבעה היה כמעט 80%", ציין. ליברמן הדגיש כי שיעור ההצבעה של הציבור החרדי והחרד"לי גבוה מאוד, בעוד שבקרב הציבור העובד והמשרת, במיוחד בגוש דן ובאזור השרון, אחוזי ההצבעה נמוכים.

"אם בבחירות הקרובות שיעור ההצבעה הכולל יגיע ל-76% - תושג המטרה של החלפת ממשלת ה-7 באוקטובר והחזרת ממשלה ציונית שתעבוד למען עם ישראל", הבטיח ליברמן, תוך קריאה לרכז מאמץ ולדרבן את הבוחרים.

מניעת פיזור קולות - "אין להמר"

העקרון השני מתמקד במניעת פיזור ובזבוז קולות. ליברמן הזכיר כי בבחירות האחרונות התמודדו 40 רשימות ו-10 מנדטים ירדו לטמיון. "מאז בחירות 1977 כל מפלגות האוירה, גם אלו שעברו את אחוז החסימה בפעם הראשונה, נעלמו אחר-כך", הזהיר.

ליברמן פנה ישירות למספר פוליטיקאים: "עם כל הכבוד וההערכה לגנץ, ארדן, טרופר, אדלשטיין והנדל - אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה אבל ריצה שלהם תוריד בוודאות לגוש המשרתים לפחות 3 עד 4 מנדטים". הוא קרא לבוחר הישראלי "להצביע באופן אחראי, הצבעה אסטרטגית רק לאחת מ-4 המפלגות העיקריות בגוש המשרתים".

התמקדות במכנה המשותף

העקרון השלישי קורא להתמקד בנושאים המשותפים ולא בסוגיות שנויות במחלוקת. "אין טעם לדבר על מדינה פלסטינית או פינוי יישובים, דברים שלא יקרו", כתב ליברמן. במקום זאת, הוא מציע להתמקד בנושאים כמו ועדת חקירה ממלכתית, שוויון בנטל וגיוס לכולם, לימודי ליבה, החזרת הבטחון האישי, מגבלת שתי קדנציות לראש הממשלה וכינון חוקה.

דרישותיו אלו של ליברמן אינן חדשות. כפי שדיווח בכיכר השבת, ליברמן הציב לאחרונה שישה תנאים מוקדמים לכל ממשלה עתידית, כשהוא מבהיר כי לא יהיה שותף בשום קונסטלציה לממשלת מיעוט.

איסור על קניבליזם פוליטי

העקרון הרביעי עוסק במניעת סכסוכים בין השותפים העתידיים בקואליציה. "אני מתחייב שלא יהיו צירים או בריתות בתוך הגוש אחד נגד השני ואסור לאפשר קניבליזם פוליטי בתוך הגוש", הצהיר ליברמן.

הוא התייחס לדרישות שכבר עכשיו כל מפלגות האופוזיציה יצהירו על תמיכה במועמד אחד לראשות הממשלה, וכינה זאת "טעות קשה הנובעת מחוסר ניסיון פוליטי". ליברמן הזכיר כי בבחירות האחרונות "יש עתיד" הגיעה ל-24 מנדטים, "אבל כולנו ישבנו באופוזיציה ואכלנו עם כל תושבי המדינה חצץ ומרורים".

"חייבים לאפשר לכל מפלגה למקסם את הפוטנציאל האלקטורלי שלה", טען ליברמן. "אלו שתומכים בבנט ולפיד רוצים לראות את בנט ראש ממשלה ואלו שתומכים בישראל ביתנו רוצים לראות אותי כראש ממשלה. אם בנט יכריז על תמיכה באיזנקוט הוא יאבד מיד 3-4 מנדטים ואם אני אעשה זאת ישראל ביתנו תאבד לפחות 2 מנדטים".

"נוסחה מנצחת" - ההבטחה

העקרון החמישי והאחרון הוא הבטחה לנוסחה שתקבע את מועמד האופוזיציה לראשות הממשלה. "אני מבטיח שלאחר הנצחון המוחץ של גוש המשרתים, הגוש הממלכתי-ציוני, אני אציג נוסחה שכולם יקבלו אותה ויהיו מרוצים ותוך ימים ספורים מסיום הבחירות נכריז על מועמדנו לראשות הממשלה", כתב ליברמן.

המסמך מסתיים בקריאה: "רק החלטה נחושה של כולנו להיצמד לעקרונות האלו ולדבוק באסטרטגיה גושית תביא לנו ניצחון חד וברור. לתשומת ליבם של כל חבריי לאופוזיציה".

יצוין כי ליברמן מצוי בעימות מתמשך עם חלק ממפלגות האופוזיציה. כפי שדיווח בכיכר השבת, הוא התעמת לאחרונה בחריפות עם יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן, כשהוא מצהיר כי לא יאפשר למפלגה זו לקבל תיקים בכירים כמו ביטחון או משפטים בכל ממשלה עתידית.