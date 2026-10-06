לאחר דיון חשאי; זו ההצעה של הנשיא יצחק עמית ליאיר גולן

לאחר דיון במעמד צד אחד שבו השתתף נציג השב"כ, הציע היום (שלישי) בג"ץ ליאיר גולן למשוך את העתירה נגד השירות בנושא אבטחתו. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר בדיון כי הנושא שהעלה גולן משמעותי, וכי גם השופטים מוטרדים מהבעיה שעליה הצביע.

עמית התייחס בדבריו לסוגיית כוח האדם ולהנחיות שמועברות למשטרה. לדבריו, "מבחינת כוח אדם הבנו שהשירות מנחה וינחה את המשטרה בהתאם למידע שתעבירו". עוד ציין כי השירות יוכל לסייע מול המשטרה באירועים מסוימים, וכי הוא מקיים פעילות שוטפת בתחום הביטחון האישי.

בהמשך הסביר עמית מדוע, לפי דבריו, בית המשפט לא יתערב בעבודת הגורמים המקצועיים: "יש לנו גוף מקצועי שתורתו אומנותו בעניין הזה ולא נתערב". בסיום דבריו הציע לגולן למשוך את העתירה.

ההצעה נמסרה, כאמור, לאחר שהתקיים דיון במעמד צד אחד עם נציג השב"כ. בדברים שנמסרו מהדיון לא פורט מה עלה בו מעבר להתייחסות של עמית לסוגיית כוח האדם, להנחיות המשטרה ולסיוע אפשרי באירועים מסוימים. גם לא נמסר אם גולן קיבל את ההצעה או מה תהיה החלטתו בנוגע להמשך ההליך