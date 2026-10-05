נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני, המאם אל-המאמי, מטיסת פליי דובאי.

בינתיים, חקירת הטייס, שניסה להשתלט על המטוס ולגרום להתרסקותו בנתב"ג, ממשיכה להתפתח, ובישראל כבר מצטברים פרטים חדשים על המניע שהוביל אותו לפעול. הערב (שני) נחשף ב"חדשות 12" כי בחקירתו הודה אל-המאמי שפעל על רקע המתרחש ברצועת עזה.

לדברי החוקרים, הטייס אמר כי ביקש לנקום בשל המלחמה בעזה ואף רצה למות במהלך הפעולה. "עשיתי את זה כנקמה לעזה, רציתי למות כשהיד", אמר בחקירתו. עוד נחשף כי הטייס תכנן להתרסק בבסיס אמריקאי בירדן אם לא יצליח להגיע לנתב"ג.

כעת מנסים בישראל לפענח את התמונה המלאה ולבדוק אם מדובר ביוזמה אישית של הטייס או בפעולה שאליה הוכוון או גויס על ידי גורם נוסף.