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"עשיתי את זה כנקמה": הטייס חשף את המניע - נציגי שב"כ יצטרפו לחקירה

נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני | במקביל, החקירה ממשיכה להתפתח: הטייס חשף מה המניע שהוביל אותו לבצע את ניסיון הפיגוע - ובאיזה מקום נוסף הוא שקל להתרסק (בעולם)

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משה בשן
כיכר השבת |
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מימין טיסת פליי דובאי חוזרת לארץ, משמאל הטייס המאם אל המאמי (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני, המאם אל-המאמי, מטיסת פליי דובאי.

בינתיים, חקירת הטייס, שניסה להשתלט על המטוס ולגרום להתרסקותו בנתב"ג, ממשיכה להתפתח, ובישראל כבר מצטברים פרטים חדשים על המניע שהוביל אותו לפעול. הערב (שני) נחשף ב"חדשות 12" כי בחקירתו הודה אל-המאמי שפעל על רקע המתרחש ברצועת עזה.

לדברי החוקרים, הטייס אמר כי ביקש לנקום בשל המלחמה בעזה ואף רצה למות במהלך הפעולה. "עשיתי את זה כנקמה לעזה, רציתי למות כשהיד", אמר בחקירתו. עוד נחשף כי הטייס תכנן להתרסק בבסיס אמריקאי בירדן אם לא יצליח להגיע לנתב"ג.

כעת מנסים בישראל לפענח את התמונה המלאה ולבדוק אם מדובר ביוזמה אישית של הטייס או בפעולה שאליה הוכוון או גויס על ידי גורם נוסף.

הגרזן ששימש את הטייס בניסיון הפיגוע (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

במקביל לחקירה, נמשכת בדיקת אנשי הצוות שהיו על המטוס. הרשויות באיחוד האמירויות חקרו את הדיילים, ואלה הכחישו כל מעורבות בניסיון של הטייס.

לפי הדיווחים מהחקירה, אנשי הצוות סיפרו כי היו מבולבלים במהלך האירוע, אך לא שיתפו פעולה עם הטייס ולא סייעו לו. הדוחות הועברו לישראל, אולם החוקרים הישראלים אינם מורשים להשתתף בחקירת אנשי צוות האוויר באמירויות.

אחד המפתחות המרכזיים לחקירה נמצא כעת בטלפון הנייד של אל-המאמי. המכשיר נמצא בידי גורמי החקירה בסעודיה ובאיחוד האמירויות, שבוחנים את המידע שבו בניסיון למצוא רמזים נוספים למניעיו, לקשריו ולתכנון האירוע. במקביל נבדק גם הרקע של הטייס והאפשרות שקיבל סיוע או הכוונה מגורם חיצוני.
חקירהשב"כמטוסאיחוד האמירויותפיגוע פליי דובאי
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