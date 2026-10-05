קן ויקס, האיש השני המבוגר בעולם, חוגג 113 שנה ( צילום: רשתות חברתיות )

האחד בן 114, השני בן 113, ושניהם נולדו באותו יום בדיוק, בהפרש של שנה. היום, כשהגיע יום הולדתם, התרחש ביניהם אירוע יוצא דופן: שני הגברים המבוגרים בעולם החליפו לראשונה ברכות יום הולדת, כשהם נמצאים משני עברי העולם.

ז'ואאו מריניו נטו, יליד 5 באוקטובר 1912 מברזיל, מציין היום את יום הולדתו ה־114 ונחשב לגבר המבוגר בעולם. בדיוק שנה אחריו, ב־5 באוקטובר 1913, נולד קן ויקס בעיר גרפטון שבאוסטרליה, שמציין היום את יום הולדתו ה־113 ונחשב לגבר השני המבוגר בעולם. גיליהם אומתו על ידי ארגון חקר אריכות הימים לונג'וויטי קווסט. המרחק ביניהם עצום, יותר מ־14 אלף קילומטרים, אך צירוף המקרים ביניהם כמעט בלתי נתפס. הם לא רק שני הגברים המבוגרים בעולם, אלא גם חולקים את אותו יום הולדת בדיוק. השנה החליטו אנשי בית האבות שבו מתגורר ויקס ליצור קשר עם נטו, והתוצאה הייתה ברכה מיוחדת שהגיעה אליו מברזיל.

ז'ואאו מרינו נטו (ברזיל), האיש המבוגר בעולם, שולח ברכות יום הולדת לקן ויקס. ( צילום: רשתות חברתיות )

נטו שלח לו ברכה מיוחדת ליום הולדתו. ויקס, שישב בבית האבות שלו באוסטרליה, קיבל את הברכה בהתרגשות ובהמשך הקליט הודעת וידאו משלו, שבה בירך את נטו בחזרה ואיחל לו יום הולדת שמח. על פי הדיווחים, מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה שני הגברים המבוגרים בעולם מתקשרים זה עם זה סביב יום הולדתם המשותף.

סיפור חייו של ויקס מרשים לא פחות מהמספר 113. הוא נולד וגדל באזור גרפטון, הבכור מבין חמישה ילדים, ובמהלך חייו עסק בשורה ארוכה של עבודות. הוא בנה כבישים, נהג במשאיות ובאוטובוסים, הפעיל תחנת שירות, עסק בתיקון מכשירי רדיו וציוד חשמלי, ניהל חנות ואף היה שותף בעסק למכירת ותיקון מכוניות.

במהלך מלחמת העולם השנייה, לאחר שלא התקבל לחיל האוויר האוסטרלי מסיבות רפואיות, הוא סייע בבניית שדות תעופה צבאיים.

אפילו אחרי שעבר לבית האבות בגיל 105, הוא המשיך לסדר את מיטתו, לבחור את בגדיו ולהאכיל את עצמו.

לדברי משפחתו, אורח חייו היה פשוט מאוד. הוא לא עישן ולא שתה, הקפיד להיות פעיל והמשיך להתעניין בעולם גם בגיל 113. לאחר גיל 100 הוא עדיין היה הולך ברגל לעיר כדי לערוך קניות בעצמו. כיום הוא ממשיך לבצע תרגילים מדי יום, ובבית האבות מספרים כי הוא עדיין מקפיד ללכת שתי הקפות בקומה פעמיים ביום, בהתאם ליכולתו.

גם יום הולדתו ה־113 לא עבר בשקט. משפחתו ואנשי בית האבות ארגנו עבורו נסיעה במכונית אספנות ברחבי גרפטון, כולל ביקור במקומות שהיו חלק מחייו, בהם בית הספר שבו למד לפני יותר ממאה שנה.

ובינתיים, בצד השני של העולם, חגג נטו את יום הולדתו ה־114. כך יצא שב־5 באוקטובר 2026 שני הגברים המבוגרים ביותר בעולם חגגו יחד, אף שהם מעולם לא נפגשו פנים אל פנים.