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רגע מאסון

צלל מהקומה השנייה: הקפיצה המטורפת שהצילה חיים של ילד

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע שבו ילד קטן נקלע לסכנה |אדם שהיה במקום קלט את המתרחש והחל לרוץ לעברו, בלי לדעת אם יספיק להגיע בזמן (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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רגעים דרמטיים במיוחד תועדו בימים האחרונים במצלמות אבטחה באזור ארד אל לואא שבגיזה, מצרים. ילד כבן ארבע נקלע לסכנת חיים לאחר שנפל ממרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים.

התיעוד, שהופץ ברשתות החברתיות, מציג רצף של שניות: אדם שהיה ברחוב מבין את גודל הסכנה ומנסה להגיע אל הילד לפני שיהיה מאוחר מדי.

על פי הדיווחים במצרים, הילד בשם יוסף שהה בבית יחד עם אחיו, לאחר שאמו יצאה לזמן קצר כדי לקנות כמה דברים. בשלב מסוים הוא שיחק במרפסת, איבד את שיווי המשקל והחל ליפול.

באותו זמן שהה במקום צעיר מצרי בשם אחמד רג'ב, בן 25, העובד בחנות של אביו באזור. רג'ב סיפר כי שמע צעקות ובכי, ובשלב מסוים הבחין בילד אחר שמצביע לעבר הבניין. הוא הרים את ראשו, הבין בתוך רגע מה עומד לקרות והחל לרוץ.

צלל מהקומה השנייה: הקפיצה המטורפת שהצילה חיים של ילד
צלל מהקומה השנייה: הקפיצה המטורפת שהצילה חיים של ילד (צילום: רשתות חברתיות)

אלא שבמהלך הנפילה התרחש דבר נוסף שהעניק לרג'ב שבריר שנייה נוסף. הילד הסתבך בחבלי הכביסה שהיו מתוחים מחוץ לבניין. החבלים האטו את הנפילה לזמן קצר, ורג'ב הצליח להגיע מתחתיו ולתפוס אותו בזרועותיו לפני שפגע בקרקע.

רג'ב סיפר לאחר מכן כי כלל לא הספיק לחשוב על הסכנה או לחשב את הסיכויים שלו להצליח. לדבריו, הוא פשוט רץ לעבר הילד ופעל מתוך אינסטינקט. הוא אף אמר כי אינו יודע כיצד הצליח להגיע אליו בדיוק ברגע הנכון, וכי גם אם האירוע היה מתרחש שוב, לא בטוח שהיה מצליח לשחזר את התזמון.
ילדיםמצריםהצלת חייםגיזה
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