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טראמפ זעם וקילל בקללות גסות - ושיגר איום הזוי במיוחד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השתמש במהלך נאומו באוהיו בשפה גסה במיוחד שלא ניתן להעלות על הכתב, מול מיליוני צופים בשידור חי | הסקרים מראים כי מצבה של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הקרובות גרוע במיוחד (חדשות)  

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טראמפ נואם (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, , השתמש ביום שבת בשפה גסה במיוחד במהלך עצרת בחירות באוהיו, כשהוא מתקיף בחריפות את חברי המפלגה הדמוקרטית.

במהלך נאומו כינה טראמפ את הדמוקרטים " *** דפוקים", והבטיח לתומכיו ניצחון מוחץ בבחירות האמצע: "אם תצאו להצביע, אנחנו הולכים ****".

לצד הגידופים, טראמפ שילב בדבריו אזהרה ישירה לתושבי המדינה. הוא טען כי שמירה על שליטה רפובליקנית תבטיח לקציני הממשל באוהיו קו פתוח לממשלו לקבלת סיוע כספי פדרלי, אך הבהיר כי יהיה הרבה פחות נכון לסייע אם הדמוקרטים ינצחו. כשהתייחס למועמדת הדמוקרטית למשרת המושל, איימי אקטון, הצהיר טראמפ ישירות: "אם היא תנצח, אני לא הולך לעזור לה".

העצרת שנערכה בנגד עיניהם של נציגי המפלגה, בהם הסנאטור ג'ון הוסטד והמועמד למושל ויווק רמאסוואמי, נועדה לחזק את המועמדים הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע הצמודות בנובמבר. הוסטד מתמודד במירוץ צמוד מול הסנאטור הדמוקרטי לשעבר שרוד בראון, בעוד רמאסוואמי מתמודד מול אקטון.

ההתקפות החריפות של טראמפ מגיעות על רקע ירידה בסקרים ובשיעורי התמיכה בו, בין היתר בשל אינפלציה נמשכת, עליית מחירי הדלק ב-35% באוהיו בשנה החולפת, והמלחמה המתמשכת של ארה"ב וישראל מול איראן. מטה הבחירות של בראון הגיב לאירוע ומתח ביקורת חריפה על הוסטד, כשהוא מאשים אותו בהעדפת תאגידים ומיליארדרים על פני אזרחי המדינה.
דונלד טראמפהמפלגה הרפובליקניתבחירות האמצע

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