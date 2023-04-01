כשנתיים לאחר שנבחר, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי זכה בניצחון סוחף בבחירות האמצע לפרלמנט, ניצחון שמעניק לו לגיטימציה להמשיך בדרך הכלכלית הקיצונית בה הוביל את המדינה | למרות ההפגנות וההתנגדויות של חלק מהארגנטינאים, הלילה הוכיח מיליי שהעם איתו | טראמפ לא שכח לברך את חברו (חדשות, בעולם)
בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארה"ב, הוגש כתב אישום כנגד נשיא | הנשיא לשעבר טראמפ, שמתכנן לרוץ בבחירות הקרובות למרות כתב האישום, זכה לתמיכה מהיריבים שלו מבית | לאחר הכישלון שלו ב'בחירות האמצע', האם דווקא הגשת כתב האישום עשויה לעזור לו בבחירות בתוך המפלגה? | סקירה (חדשות בעולם)
הנשיא לשעבר שכבר הכריז על התמודדות נוספת, קיבל ביממה האחרונה שתי בשורות קשות: בבחירות החוזרות בג'ורג'יה נקבע באופן סופי כי המועמד של טראמפ הפסיד, לאחר מכן פורסם, כי החברה שלו הורשעה בהונאת מס | כל הפרטים (חדשות בעולם)
"על מנת להפוך את אמריקה לגדולה שוב, אני מודיע הערב על מועמדותי לנשיא ארה"ב", הכריז דנלד טראמפ השבוע, כשהוא מסתער על הבחירות לנשיאות ב-2024; אך האם הוא יצליח לעשות זאת? ציקי ברנדוין עם כל האתגרים שעומדים בפני טראמפ עד לבית הלבן (בעולם)
חמישה ימים אחרי סגירת הקלפיות בארצות הברית, מועמדת המפגלה הדמוקרטית בנבאדה הצליח להביס את המועמד הרפובליקני ובכך הצליח לשמר את הרוב של המפלגה הדמוקרטית כשטרם הגיעה הכרעה סופית במדינת ג'ורג'יה - שם יתקיים סבב בחירות נוסף בשבועות הקרובים (בעולם)
אחרי התוצאה המאכזבת עבור הרפובליקנים בבית הנבחרים, הקרב על הסנאט בשיאו וטרם ברור אם הדמוקרטים וביידן יאבדו את הרוב בסנאט • בארה"ב מדווחים: "טראמפ צרח כששמע מה התוצאות" • הספירה לבית הנבחרים נמשכת, אך שם התמונה בהירה יותר (עולם)
תוצאות בחירות האמצע בארה"ב, שהפתיעו את כולם - עשויות לגרום לשינוי משמעותי בבחרות לנשיאות ארה"ב 2024; הכירו את רון דה-סנטיס, מושל מדינת פלורידה, רפובליקני שיצא ברווח מהבחירות הללו ועשוי להדיח את דונלד טראמפ מהתמודדות | פרופיל (בעולם)
תוצאות ראשוניות מבחירות האמצע בארצות הברית מגיעות ומסתמן ניצחון רפובליקני בבית הנבחרים | הקרב על הסנאט צמוד וממשיכים לספור את הקולות • טראמפ כבר חוגג: "זהו לילה מרגש" • בארה"ב מדווחים כי לפחות 100 נבחרים רפובליקנים טוענים שבחירות 2020 זויפו וטראמפ אמור היה להיבחר ולא הנשיא ג'ו ביידן (בעולם)
היום צפוי להיות אחד המשמעותיים ביותר עבור נשיא ארצות הברית ביידן, כשהעם האמריקני יקבע האם יעניק לביידן עוד שנתיים של רוב בקונגרס - או שמא יאבד את הרוב | סקירה מיוחדת אחר שש המדינות שעשויות לשנות את מפת הסנאט וכהונת ביידן (עולם)
מיליוני אמריקנים יקבעו בבחירות האמצע אם הממשל הדמוקרטי של הנשיא ביידן יאבד את הרוב, דבר שיסנדל את הבית הלבן מלקדם רפורמות משמעותיות - זאת לצד ביסוס מעמדו של טראמפ, או ניצחון בניגוד לכל הסיכויים (עולם, בחירות)
ביום שלישי הקרוב יתקיימו בחירות האמצע בארצות הברית בהן תחרץ המשך כהונתו של הנשיא ביידן. לצד זאת, מדובר בהזדמנות עבור הנשיא הקודם טראמפ להשיג אהדה מחודשת לקראת הבחירות לנשיאות ב-2022 | 'כיכר' עם המדריך המלא לבחירות האמצע (עולם)