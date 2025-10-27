בחירות האמצע שנערכו בארגנטינה הסתיימו בניצחון ענק לנשיא חאבייר מיליי ולמפלגתו "לה ליברטד אבנסה".

אף שמדובר בבחירות לפרלמנט בלבד, ולא לבחירות לנשיאות, תוצאותיהן מעניקות למיליי חיזוק פוליטי משמעותי ומאפשרות לו להעמיק את אחיזתו בזירה המחוקקת.

בארגנטינה, בחירות האמצע נחשבות למעין "משאל עם" על מדיניותו של הנשיא, ובפרט תחת נשיאותו של מיליי שהביא למהפכה של ממש במדיניות הכלכלית של המדינה.

כמעט שנתיים לאחר שנבחר, הציבור הארגנטיני הביע שוב אמון במדיניות הכלכלית התקיפה שהוא מוביל.

לפי הנתונים הרשמיים שפורסמו, מפלגתו של מיליי זכתה ביותר מ-40 אחוזים מקולות הבוחרים ברחבי המדינה, לעומת כ-31 אחוזים שקיבלה הקואליציה הפרוניסטית. במחוז בואנוס איירס, שנחשב למבחן המרכזי, זכתה "לה ליברטד אבנסה" בכ-41.5 אחוזים לעומת 40.8 אחוזים ליריביה.

שיעור ההצבעה הארצי עמד על כ-68 אחוזים – אחד הנמוכים שנרשמו בעשור האחרון. בבית הנבחרים עלתה המפלגה מ-37 מושבים ל־64, ובסנאט נוספו לה מושבים נוספים. המאזן החדש מעניק לנשיא יתרון ברור ביכולת לקדם חוקים ולמנוע חסימות מצד האופוזיציה.

מיליי עצמו הציג את הניצחון כשלב מכריע בדרך ל"תחייה הלאומית" של ארגנטינה. בנאומו בבואנוס איירס הכריז: "העם הארגנטיני החליט להותיר מאחור מאה שנות שקיעה." בהמשך הוסיף: "היום חצינו את נקודת המפנה. היום אנחנו מתחילים בבנייתה של ארגנטינה הגדולה." בריאיון שלאחר מכן אמר כי ישנם עשרות חברי פרלמנט מסיעות אחרות שניתן להגיע איתם להבנות בסיסיות – איתות לכך שינסה לבנות קואליציות רחבות סביב רפורמות כלכליות מרכזיות.

הבחירות נתפסו כאמור כמעין משאל אמון במדיניותו של הנשיא. מיליי הציג אותן כך במכוון, כשהתמקד במסרים נגד "העבר הסוציאליסטי" ובעד מדיניות של חופש כלכלי נוקשה, צמצום דרמטי במנגנוני המדינה ורפורמות בשוק העבודה. תומכיו ראו בתוצאה הוכחה שהציבור מאמין ביכולתו לייצב את הכלכלה, גם אם הדרך כרוכה בכאב כלכלי. מתנגדיו הזהירו כי מדיניות הקיצוצים גורמת לפגיעה בשכבות החלשות ולעלייה באבטלה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך את בן בריתו על נצחונו בבחירות, בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו:

"ברכות לנשיא חאבייר מילאי על ניצחונו בארגנטינה. הוא עושה עבודה נפלאה! האמון שלנו בו הוצדק על ידי העם הארגנטינאי", לשון טראמפ.

שר החוץ סער כתב: "ברכות לנשיא JMilei@ על ניצחונו המכריע בבחירות לקונגרס בארגנטינה. זוהי הצבעת אמון ברורה בחזונו לעתיד המדינה. אני מצפה להעמקת השותפות בין ישראל לארגנטינה, המבוססת על ערכי החופש והדמוקרטיה המשותפים שלנו".