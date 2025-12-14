נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (ראשון) לטבח הנורא שהתרחש הבוקר באוסטרליה, אירוע שגבה את חייהם של 11 יהודים שהשתתפו במסיבת חנוכה והותירה 29 פצועים קשה.

"באוסטרליה, כידוע לכם, הייתה התקפה נוראית, 11 הרוגים ו-29 פצועים קשה", אמר טראמפ והוסיף: "וזו הייתה התקפה אנטישמית, באופן ברור". הוא הביע תנחומים והזדהות עם המדינה: "לכבוד אוסטרליה ולראש הממשלה, לכל מי שאנחנו מכירים כל כך טוב, יש לנו יחסים נהדרים. זו סיטואציה נוראית שמתרחשת שם".

בנוסף, חלק הנשיא כבוד מיוחד לאזרח שגילה גבורה יוצאת דופן במהלך האירוע. "באוסטרליה, בטח קראתם, היה אדם מאוד מאוד אמיץ, למעשה, שהלך ותקף חזיתית את אחד היורים והציל חיים רבים", ציין טראמפ. הוא הוסיף כי "האדם האמיץ מאוד הזה נמצא כרגע בבית החולים, פצוע די קשה. אני רוחש כבוד גדול לאיש הזה שעשה זאת".

טראמפ פתח את דבריו בהבעת כבוד כללית לקורבנות האירועים האלימים, והתייחס גם להתקפה באוניברסיטת בראון בארצות הברית, בה נהרגו שני בני אדם ונפצעו תשעה נוספים, ואמר כי שני ההרוגים "מסתכלים עלינו עכשיו מלמעלה". הוא איחל החלמה מהירה לתשעת הפצועים. טראמפ עדכן כי קיים "אדם בעל עניין" בחקירת האירוע בבראון.

הנשיא סיפר על אובדן של "שלושה פטריוטים נהדרים" בהתקפה בסוריה שבוצעה על ידי ארגון דאע"ש, שלושה פצועים ששניים מהם כבר שוחררו מבית החולים. הוא הדגיש כי ממשלת סוריה החדשה נלחמה לצד ארה"ב, והבטיח כי יוטל "נזק גדול" על מבצעי הפיגוע בסוריה.

לסיום דבריו, התייחס הנשיא לימי אידם ולהבדיל לחג החנוכה: "אני חושב שהיום נוכל קודם כל לומר בקול רם: אנחנו חוגגים את חג החנוכה".