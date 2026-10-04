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מלחמת האינסוף

מה כבר יכול להשתבש? ברוסיה העמיסו מסוק על טנדר וקיוו לטוב

התיעוד מרוסיה נראה בתחילה כמו תאונה הזויה לחלוטין, אבל מאחורי התמונות מסתתר סיפור מפתיע (חדשות בעולם)

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תיעוד חריג מ הפך ביממה האחרונה לוויראלי ברשת: מסוק מי־2 מועמס על גבי טנדר ונוסע על דרך עפר באזור מחוז קרסנודר. אלא שהניסיון להעביר את המסוק הסתיים בתוך שניות במראה שקשה להאמין לו: הרכב החל להתנדנד, איבד את שיווי המשקל ולבסוף התהפך יחד עם המסוק.

בסרטון, שצולם מרכב שנסע מאחור, נראה הטנדר עם המסוק קשור ומונח על חלקו האחורי. במהלך הנסיעה המטען הגבוה מתחיל להתנדנד מצד לצד, ולרגע נראה שהרכב מצליח להתייצב. אלא שאז הוא נשמט הצדה, והטנדר והמסוק מתהפכים יחד על דרך העפר.

בתחילה הופצו ברשת דיווחים שלפיהם מדובר בניסיון תמוה להעביר מסוק באמצעות טנדר, ללא אמצעי ההובלה המתאימים. בכמה דיווחים ברשת עלו גם טענות שלפיהן מדובר בניסיון רוסי להסתיר או להרחיק את המסוק מעיני הרחפנים האוקראיניים וכי מדובר בתאונה במהלך העברה מאולתרת.

מה כבר יכול להשתבש? ברוסיה העמיסו מסוק על טנדר וקיוו לטוב
מה כבר יכול להשתבש? ברוסיה העמיסו מסוק על טנדר וקיוו לטוב| צילום: צילום: רשתות חברתיות

על פי דיווחים שהתפרסמו ברוסיה ובתקשורת הבינלאומית, התיעוד היה חלק מפעלול שתוכנן על ידי הפעלולן הרוסי יבגני צ'בוטריוב וצוותו. לפי הדיווחים, המסוק נצבע והוכן במיוחד לצילומים, וההתהפכות עצמה הייתה חלק מהביצוע.

המסוק שנראה בתיעוד הוא מדגם מי־2, מסוק סובייטי ותיק שיוצר החל משנות השישים ושימש במשך השנים למגוון משימות, בהן הובלת נוסעים ומטען, עבודות חקלאיות, חילוץ ושירותים נוספים.
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