זלנסקי חושף את פקודת ההשמדה של פוטין: נכפיל את מתקני הנפט

הנשיא זלנסקי והקרבות ( צילום: צבא אוקראינה ולשכת נשיא אוקראינה )

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חשף כי בידיו מסמכים מודיעיניים המוכיחים את קיומה של "דוקטרינת השמדה חדשה" עליה חתם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. על פי התוכנית הרוסית, מוסקבה מתירה באופן רשמי לפגוע במגוון רחב של מטרות אזרחיות לקראת החורף – בהן כבישים, תשתיות לוגיסטיות, בתי ספר ואפילו בתי חולים.

"ראינו את המסמכים ואנו יודעים שהם מתירים לתקוף תשתיות כדי לשבור את הרוח וללחוץ על אנשים לעזוב את הערים", הבהיר זלנסקי. לדבריו, מול הטרור הרוסי המכוון נגד אזרחים, התשובה האוקראינית תהיה ממוקדת: ארצו תרחיב דרמטית את קמפיין התקיפות בתוך שטח רוסיה, ובראש ובראשונה תפציץ את בתי הזיקוק ומקורות המימון המרכזיים של מכונת המלחמה של הקרמלין. "אנחנו חייבים להגיב על האנרגיה שלהם, אך בניגוד אליהם – לא ניגע באף מטרה אזרחית", הדגיש הנשיא האוקראיני.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ( צילום: שאטרסטוק )

שבוע של תקיפות כבדות

ההצהרה התקיפה מגיעה בעיצומו של שבוע קשה שבו ספגה קייב מטחי תקיפות כבדים שפגעו במתקני ייצור חשמל, רשתות תקשורת ועורקי תחבורה חיוניים. במקביל, מאמצי התיווך והיוזמות הדיפלומטיות של ארצות הברית לחדש את שיחות הפסקת האש בתחום האנרגיה קרסו מול סירוב עיקש מצד מוסקבה.

בסוף השבוע שעבר נהרג נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית כתוצאה מפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב. הפגיעה הייתה בבית משפחתו ברובע פיצרק, ואמו של ההרוג נפצעה ופונתה לקבלת טיפול רפואי.

המהלך האוקראיני הנוכחי צפוי להאיץ את קמפיין תקיפות המזל"טים וטילים ארוכי הטווח לעומק שטח הפדרציה, מה שכבר הוביל בחודשים האחרונים לשיתוק חלקי של כושר הזיקוק הרוסי ולגל זינוקים במחירי הדלק הגלובליים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען לאחרונה כי העלייה במחירי הדלק קשורה בעיקר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ודרש מזלנסקי להפסיק את התקיפות על מתקני הנפט של רוסיה. "תנו לו לפגוע במטרות אחרות, אבל לא בדלק דיזל, בגלל שזה פוגע בעולם", אמר טראמפ.

זלנסקי הגיב בציניות: "אוקראינה מוכנה להפסיק את התקיפות על מתקני הנפט של רוסיה אם בעלות הברית ילחצו על רוסיה להפסיק את התקיפות על מתקני האנרגיה שלנו. לא נראה שרוסיה מעוניינת להפסיק".