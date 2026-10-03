שלוש נושאות מטוסים ו-20 אלף חיילים: טראמפ נערך לתקיפה באיראן

נושאת מטוסים ארה"ב - צילום: סנטקום צבא ארה"ב נושאת מטוסים ארה"ב | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:29

ארצות הברית נערכת לפרוס עד שלוש קבוצות של נושאות מטוסים וספינות נלווים במזרח התיכון במהלך חודש נובמבר, כך על פי גורמים אמריקאיים רשמיים. המהלך, שמהווה את אחד מריכוזי הכוח הימיים הגדולים והאגרסיביים ביותר שנראו באזור מאז שנת 2003, צפוי להעניק לנשיא דונלד טראמפ גמישות מבצעית מקסימלית לחידוש התקיפות נגד איראן.

על פי תוכנית הפריסה, שלוש נושאות הענק שנשקלות להצבה כוללות את יו.אס.אס. ג'ורג' וושינגטון שכבר פעלה בים הערבי, יו.אס.אס. ג'ורג' הרברט וו. בוש הנמצאת באוקיינוס ההודי, ויו.אס.אס. תאודור רוזוולט שיצאה לא מכבר מסן דייגו וחוצה בימים אלה את האוקיינוס השקט.

הצי הימי של ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב סנטקום )

הכוח האדיר הזה צפוי לרכז יחד כ-20,000 אנשי צוות ולחמים, עד 150 מטוסי קרב מתקדמים, ושורה ארוכה של משחתות חמושות בטילים קטלניים וביכולות יירוט מתקדמות. בנוסף לכך, אל האזור נשלחת קבוצת הקרב האמפיבית "מקין איילנד" מקליפורניה, שתחבור לקבוצת "בוקסר" שכבר פועלת במרחב זה חודשים ארוכים. "לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי כיכר השבת | 02.10.26 טראמפ מברך את יניב חיון: 'הוא יכול להיות השרברב שלי' כיכר השבת | 19:51 כל קבוצה אמפיבית לבדה נושאת יותר מ-4,000 מלחים ונחתים מוכנים לקרב. עם תוספת זו, יזנק מספר החיילים האמריקאים המוצבים במזרח התיכון לכ-50,000 לוחמים - מספר שמדגיש את היקף הפריסה החריגה. התזמון אינו מקרי. בראיון שהעניק למגזין "TIME" ביום חמישי, הצהיר הנשיא טראמפ כי "סביר להניח" או לפחות "אפשרי" שיורה על הרחבת ההפצצות והמכות הצבאיות נגד איראן מיד לאחר בחירות האמצע. המערכה הנוכחית נפתחה בתיאום אסטרטגי מלא עם ישראל ב-28 בפברואר, ונעצרה באופן זמני בלבד במהלך הקיץ סביב סבב משא ומתן מדיני שקרס לחלוטין.

נושאת מטוסים נימיץ | ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקא )

למרות עוצמת האש המתוכננת, במערכת הביטחון מדגישים כי הפריסות עדיין מצויות בשלבי תכנון מתקדמים וטרם התקבלה החלטה סופית מוחלטת. חלק מהכלים עשויים לשמש להחלפת כוחות ששחקו חודשים ארוכים בים - דוגמת נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" ששבה לאחרונה מפריסה מתישה במיוחד.

נושאת המטוסים לינקולן עגנה בתאילנד לאחר 286 ימים תמימים ללא עצירת חופש חוף אמיתית, רובם המוחלט בלב זירת לחימה בוערת מול איראן. בתמונות שפורסמו נראו בבירור כתמי חלודה כהים המעטרים את גוף הענק לצד טבעת אצות ירוקה ועבותה בקו המים - עדות פיזית אילמת לתשעה חודשים וחצי של שהייה רצופה בים פתוח ללא תחזוקה ימית מסודרת.

הלחץ העצום והניתוק הממושך מהבית גבו מחיר נפשי כבד מהצוות. שמונה מלחים שהוצבו על נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן או על ספינות המלוות אותה ניסו להתאבד במהלך פריסה של תשעה חודשים במזרח התיכון, כך אישר שר הצי בפועל האנג קאו במכתב לסנטורית קירסטן גיליברנד. מלח אחד קפץ מהספינה בתחילת אוגוסט וניצל באמצעות מסוק, ומלח נוסף ניסה לקפוץ מהספינה במרץ אך נעצר על ידי חבריו לצוות.

המסר לטהרן, עם זאת, רועם וברור מתמיד: מכבש הלחצים של ארצות הברית עולה מדרגה. הפריסה המתוכננת מהווה הפגנת כוח חסרת תקדים שמעידה על נחישות וושינגטון להשאיר את כל האפשרויות פתוחות בזמן שבחירות האמצע לקונגרס הולכות ומתקרבות.