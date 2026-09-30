( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ישראל הגדירה הערב באופן רשמי את האירוע החמור שהתרחש על מרכבה של טיסת חברת "פליי דובאי" כפיגוע טרור לכל דבר ועניין. על פי הנתונים והממצאים הראשוניים, הכיוון המוביל כעת בחקירת המקרה הוא כי מדובר במפגע בודד – טייס אזרח עומאן – אשר התכוון לרסק את המטוס שבו שהו נוסעים, בהם גם אזרחים ישראלים. כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 13.

בחסדי שמים האירוע לא הסתיים באסון כבד, אך במערכת הביטחון הישראלית מתייחסים בחומרה יתרה למקרה ומגדירים אותו ככשל אבטחתי חמור שדורש הפקת לקחים מהירה ונרחבת. עוד דוח בחדשות 13 כי גורם ביטחוני בכיר התייחס לתקרית החמורה ואמר כי מדובר במחדל מודיעיני ואבטחתי מהדרגה הראשונה, שהיה עלול להסתיים באסון הומניטרי ותעופתי כבד. האירוע הדרמטי מציף כעת כשלים משמעותיים במערכי הסינון והבידוק של צוותי האוויר בחברות התעופה הזרות הפועלות בקוים לישראל וממנה. מתחקיר ראשוני של שירות הביטחון הכללי עולה כי לא היו כל התרעות מוקדמות לביצוע הפיגוע, והמחדל המרכזי טמון בעצם העובדה שטייס פעיל בחברה הטסה לישראל התברר כמחבל. גבורת הטייס שמאושפז בסעודיה: זה מצבו הרפואי - וההודעה של נתניהו חזקי שטרן | 22:26 לדברי הגורם הביטחוני, בדיקות הרקע הנערכות לטייסים מהוות באופן עקבי נקודת תורפה במערך האבטחה הגלובלי, והטייס העומאני הצליח לחצות את כל מערכות האישורים והסינונים הקיימות בטרם עלה לקוקפיט. במערכת הביטחון וברשות שדות התעופה מתנהלת בשעות אלו בדיקה מעמיקה כיצד ניתן אישור רשמי לטייס ממוצא עומאני להגיע לישראל.

מטוס האדיר (F35) ( צילום: לוקהיד מרטין )

בעקבות חומרת המאורע והשלכותיו הבינלאומיות, החליטו בישראל כי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים יוביל את חקירת הפיגוע, כאשר לשם כך הוקם צוות מיוחד ומשותף למוסד ולשב"כ. הצוות האמון על החקירה פועל לאסוף כל שביב מידע בנוגע לרקע של הטייס, קשריו והמניעים שהובילו אותו לנסות ולבצע את הפיגוע.

נכון לשעות הערב, גורמי הביטחון מציינים כי אין בידיהם אינדיקציות ברורות המצביעות על הכוונה ישירה מצד איראן או ארגון ממוסד אחר. במקביל, חקירת האירוע נתקלת בקשיים מסוימים עקב כך שהרשויות בסעודיה, המעורבות בטיפול באירוע, אינן משתפות את ישראל ברבים מפרטי החקירה המתנהלים בשטחן.

בשיא הדרמה, קיימו הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד התייעצות טלפונית דחופה כדי לרכז את התמונה המודיעינית והמבצעית. בעקבות הערכת מצב משותפת שקיימו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוחלט כי מייד עם נחיתת המטוס בישראל, כלל הנוסעים ואנשי הצוות יועברו לתחקור מיידי של אנשי שב"כ.

לצד החקירה הביטחונית בישראל, הדרמה באוויר גוררת גם תגובות ורמזים בזירה האזורית והמדינית. מפקד משמרות המהפכה לשעבר ובכיר המשטר האיראני, מוחסן רזאי, שיגר איום מרומז ומפורש לעבר איחוד האמירויות בעקבות האירוע.

בציוץ שפרסם התייחס רזאי ליחסים בין המדינות ולשיתופי הפעולה האזוריים, וכתב כי כשם שאירוח הבסיסים הצבאיים האמריקניים לא הביא לאמירויות ביטחון, כך גם אירוח "הקצב מעזה" לא יניב עבורם השלכות חיוביות. בדבריו קרא לאמירויות ללמוד את הלקחים מהמלחמה האחרונה, לחדול מליבוי עימותים ולזנוח את הטענות בנוגע לאיים שבמחלוקת, כשהוא מנצל את הפיגוע התעופתי להפעלת לחץ פוליטי ומאיים על נורמליזת היחסים באזור.

טיסת החילוץ שהמריאה מנמל התעופה בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע נחתה בישראל, כאשר בנתב"ג המתינו לשובם של 174 הנוסעים עם עשרות אמבולנסים. ממד"א נמסר כי צוותי מגן דוד אדום יחד עם צוותי המרפאה של נמל התעופה בן גוריון ערוכים עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים לקבל את נוסעי הטיסה. לאחר בדיקות רפואיות התברר כי כל הנוסעים הגיעו בשלום ארצה, למעט נוסע אחד שפונה לבי"ח עם חבלה בחזה.