בישראל בודקים: חשד שהטייס תכנן להתרסק עם המטוס בשטח ישראל

מטוס האדיר (F35) ( צילום: לוקהיד מרטין )

חודשים ספורים בלבד לפני הדרמה בשחקים, ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, התריע שוב ושוב כי מעטפת האבטחה המסופקת בטיסות המגיעות באיחוד האמירויות אינה מספיקה ומותירה פרצות ביטחוניות חמורות. כך דווח הערב (רביעי) ב-N12.

לפי הדיווח, של עמית סגל, האזהרות הללו הובילו בשבועות האחרונים לוויכוחים נוקבים ולמתיחות רבה בין השב"כ לבין חברות התעופה הישראליות, לאחר שבארגון הוחלט להטיל איסור גורף על טיסות של חברות ישראליות מהאמירויות בשל שיקולי האבטחה הקפדניים. עוד דווח כי במקביל לחשיפת האזהרות המוקדמות, בישראל נבדק כעת חשד כבד לפיו טייס המשנה במטוס תכנן להשתלט על כלי הטיס בעת שהה במרחב האווירי של ירדן, במטרה להנמיך טוס ולרסק אותו במהירות רבה בתוך שטח מדינת ישראל. אף שהכיוון נבדק ברצינות רבה על ידי גורמי הביטחון, במערכת הביטחון מבהירים כי מדובר בכיוון חקירה מרכזי אך עדיין לא סופי. במערכת הביטחון מצביעים על קשר ישיר בין דרישות האבטחה שהציב ראש השב"כ זיני לבין האירוע הנוכחי, שכן מעטפת אבטחה הדוקה כפי שביקש להחיל הייתה עשויה לסייע בסיכול ניסיון הפיגוע מבעוד מועד. עם זאת, במערכת הבהירו את חלוקת האחריות: השב"כ מופקד על אבטחת הטיסות של החברות הישראליות בלבד, בעוד המוסד הוא הארגון האמוך על סיכול איומים בטיסות של חברות תעופה זרות. פרטים ראשונים מהחקירת ניסיון ריסוק המטוס - והציוץ של הבכיר האיראני כיכר השבת | 23:18 ברקע הדברים יצוין כי למרות שהיו בידי גורמי המודיעין התרעות חמות על עלייה דרמטית במוטיבציה לבצע פיגועים בתעופה, החששות המרכזיים התמקדו בתרחישים של ירי טילים לעבר מטוסים או פיגועים הקשרים לתשתיות בשדות התעופה. תרחיש אימים שבו טייס מנסה להשתלט על מטוס ולהתרסק איתו בשטח ישראל לא עלה באף דיון ביטחוני מקדים על ידי אף גורם.

מטוס תקוע על המסלול | ארכיון ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

כזכור, כבר בחודש יולי האחרון הודיע השב"כ לחברות התעופה הישראליות – אל על, ארקיע וישראייר – על איסור נחיתה בדובאי, שהורחב בהמשך עד לסוף חודש אוקטובר. ההחלטה התקבלה לאור המתיחות הביטחונית הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה מול איראן. עם זאת, המגבלה החלה אך ורק על החברות הישראליות, בעוד חברות זרות, ובהן פליי דובאי, המשיכו להפעיל כסדרן כ-10 טיסות יומיות בקו שבין תל אביב לדובאי.

במערכת הביטחון ורשות שדות התעופה מתנהלת בשעות אלו בדיקה מעמיקה כיצד ניתן אישור רשמי לטייס ממוצא עומאני להגיע לישראל, והאם הליך קבלת האישור התבצע על פי הנהלים המחמירים של רשות שדות התעופה. בשל הרגישות הגיאופוליטית הגבוהה סביב הקשרים עם מדינות המזרח התיכון, ובפרט מדינות המפרץ, כל איש צוות אוויר זר נדרש לעבור אבחון וסינון ביטחוני קפדני ופרטני טרם מתן אישור כניסה למרחב האווירי או אישור נחיתה בשטח המדינה.

כעת עולות במערכת השאלות: האם סינון זה אכן בוצע במקרה הנוכחי? ואם כן, כיצד אושרה הגעתו? מנגד, אם לא בוצע הסינון המלא, עולה השאלה כיצד התאפשר מחדל שכזה. האירוע החריג תפס את צמרת הביטחון בהיערכות שיא: בשיא הדרמה, קיימו הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד התייעצות טלפונית דחופה כדי לרכז את התמונה המודיעינית והמבצעית.

( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

בעקבות הערכת מצב משותפת שקיימו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוחלט כי מייד עם נחיתת המטוס בישראל, כלל הנוסעים ואנשי הצוות יועברו לתחקור מיידי של אנשי שב"כ, במטרה לפענח את מלוא הנסיבות ולבנות את התמונה המלאה סביב הטיסה.

טיסת החילוץ שהמריאה מנמל התעופה בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע על טיסת 'פליי דובאי' נחתה אתמול (רביעי) בישראל, כאשר בנתב"ג המתינו לשובם של 174 הנוסעים עם עשרות אמבולנסים שיעניקו טיפול רפואי לאלו שיזדקקו לכך. ממד"א נמסר כי לאחר בדיקות רפואיות התברר כי כל הנוסעים הגיעו בשלום ארצה, למעט נוסע אחד שפונה לבי"ח עם חבלה בחזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בין אלו שקיבלו את פניהם של הנוסעים השבים ארצה.