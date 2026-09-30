מאחורי הקלעים על ניסיון חטיפת המטוס הבוקר: כחלק ממשימת ההגנה על שמי המדינה וגבולותיה, חיל האוויר ערוך באופן רציף להתמודדות עם מגוון איומים מהאוויר ולמניעת חדירה למרחב האווירי של מדינת ישראל. כלל מערכי החיל פועלים מסביב לשעון לניטור המרחב, לזיהוי חריגות ואיומים ולמתן מענה מהיר לכל אירוע שעלול להתפתח לכדי איום על מדינת ישראל ואזרחיה.

גורמים המעורים בפרטים מתארים כי הגנת שמי המדינה מתבססת על תמונת מצב אווירית רציפה, כוחות הנמצאים בכוננות ויכולת להזניק ולהפעיל כלי טיס בפרקי זמן קצרים. כחלק מכך מתורגלים באופן שוטף תרחישים שונים, במטרה לאפשר זיהוי מוקדם, סגירת מעגלים מהירה וקבלת החלטות בזמן אמת.

אותם גורמים מספרים כי אחד המענים המתורגלים היא פקודה ייעודית שתכליתה להתמודד עם אירועים חריגים הנוגעים למטוסים אזרחיים העושים את דרכם לישראל, ובין היתר למנוע אפשרות של אירוע פח״ע אווירי.

הפקודה יכולה להיות מופעלת במגוון תרחישים, בהם מטוס שסוטה מנתיב הטיסה המתוכנן, מטוס שאינו משיב לקריאות בקשר, מטוס המשדר אות מצוקה, תקלה טכנית במטוס או אירוע רפואי של אחד הנוסעים המחייב נחיתת חירום.

עם הפעלת הפקודה מתבצעות פעולות להגנת המרחב האווירי, ובמידת הצורך נסגר המרחב האווירי הישראלי ומוזנקים מטוסי קרב לצורך זיהוי וליווי המטוס האזרחי. במקביל מתבצעת הערכת מצב רציפה עד להבנת נסיבות האירוע והסרת החשש.

בחיל האוויר מתרגלים את הפקודה באופן שוטף, בדגש על סגירת מעגלים בפרקי זמן קצרים וקבלת החלטות מהירה. הכוחות הרלוונטיים נדרשים לדעת לעבור בתוך זמן קצר מזיהוי חריגה או סימן מחשיד להבנת תמונת המצב ולהפעלת המענה המתאים.

חשוב לציין כי הפעלת הפקודה אינה מעידה בהכרח על חשד לאירוע ביטחוני. היא מופעלת מעת לעת גם בעקבות תקלות טכניות, בעיות תקשורת, סטייה מנתיב או טעויות אנוש של צוותי מטוסים העושים את דרכם לישראל. מבחינת חיל האוויר, כל אירוע חריג נבחן ומטופל עד להסרת החשש והשלמת בירור תמונת המצב, וכך קרה גם הבוקר - במה שמתברר כעת כאירוע טרור אמיתי ומאומת.