הנוסע שחולצתו מוכתמת בדם ( צילום: רשתות חברתיות )

אירוע דרמטי התרחש הבוקר (רביעי) בטיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, כשעל סיפונה למעלה מ-150 ישראלים. קטטה אלימה שפרצה בין שני הטייסים במהלך הטיסה הובילה לשידור קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, מה שהכניס את כל המזרח התיכון לכוננות עליונה.

בעקבות שידור קוד החירום, הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי לעבר המטוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון. המטוס הסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל, ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה, שם נחת בסופו של דבר. "שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר", תיארה מרים, נוסעת ישראלית שהייתה על הטיסה, בראיון ל-i24NEWS. "הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'", הוסיפה. על פי עדותה, רופא ואחות שהיו על הטיסה נתנו טיפול ראשוני לטייס הפצוע. "הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום", מסרה מרים. "היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

מטוס האדיר (F35) ( צילום: לוקהיד מרטין )

לאחר נחיתת המטוס בערב הסעודית, אישרה חברת פליי דובאי רשמית כי אכן התקוטטו שני הטייסים - רוסי ואוקראיני - בתוך תא הטייס, וכי במהלך האירוע הופעל קוד החטיפה.

על פי הפרטים החדשים, החשש המוצק הוא כי אחד הטייסים החל להנמיך את גובה הטיסה על מנת להתרסק יחד עם כל הנוסעים ובכך להביא אסון ענק עם עשרות יהודים הרוגים.

בכיר ישראלי המעורה בפרטים אמר לכלי התקשורת: "נמנע היום אסון כבד מנשוא. טייס המשנה עובר כעת חקירה, ועל פי האינדיקציות החזקות שכרגע בידינו, הטייס רצה להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים".

על פי הידוע, נכון לזמן הקרוב כל הטיסות של חברת פליי-דובאי - החברה שמטוסה לכאורה נחטף, מועברות לנקודה צדדית בנתב"ג והן נבדקות בידי כוחות הביטחון, זאת בכדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע גדול יותר.

מנכ"ל חברת התעופה עדכן את גורמי התחבורה בישראל על השתלשלות העניינים, וציין כי מטוס ייעודי יישלח מדובאי לסעודיה כדי לאסוף את הנוסעים הישראלים ולהביאם ליעדם בהקדם.

לשכת ראש הממשלה מסרה: "בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות. האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל".

דוברות רשות שדות התעופה הבהירה כי בניגוד לדיווחים בתקשורת, המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות התעופתית מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה.