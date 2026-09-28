פרטים חדשים ומטלטלים מתפרסמים הערב (שני) באישור הצנזורה אודות הימים המתוחים שקדמו למבצע פיצוץ הביפרים של מחבלי חיזבאללה ב-17 בספטמבר 2024. הפרטים נחשפו בריאיון שהעניק שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, ליונית לוי ולעמית סגל לפני כשנה וחצי - אך הצנזורה פסלה את פרסומם עד הערב.

על פי הדיווח במהדורה המרכזית של חדשות 12, בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 2024 התברר למערכת הביטחון כי קיים חשד ממשי שגורם בארגון הטרור חיזבאללה החל לחשוד בביפרים או לבדוק אותם. בעקבות כך דאגו בישראל לחסל אותו - אולם תוך יצירת רושם כי הלה חוסל כ"אירוע אגבי" וכי היעד היה חיסול גורם אחר, זאת כדי לטשטש את העובדה שחיפשו לחסל דווקא אותו בשל חשדתו בביפרים.

עוד דווח כי בהמשך התברר שאיראן שיגרה מכשיר בדיקה ושיקוף שנועדו לבחון את הביפרים. בתגובה, ישראל פוצצה את מכונות השיקוף תוך יצירת אירועים שגרמו לחיזבאללה להסיק שוב כי מדובר בפיצוץ על רקע אחר לגמרי.

מצב זה העמיד את מקבלי ההחלטות בדילמה אסטרטגית חריפה: האם להפעיל מיד את המבצע מחשש שהסוד יתגלה בכל רגע, או שמא להמתין כדי להגיע ליישום המלא של התוכנית שכללה את פיצוץ מכשירי הקשר - אירוע שיכול היה להיות דרמטי בהרבה.

כך אמר גלנט בריאיון: "בשבוע הראשון של אוגוסט מתברר לנו שיש מי שחושד בביפרים, תלך לרשימת המחוסלים וחיסלנו אותו. לאחר מכן מתברר לנו שמגיעים מכשירי בידוק שעלולים לבדוק את המכשירים הללו יחד עם דברים נוספים. ואז תוך כדי המהלך מתברר שבמקום כלשהו יש ביפרים בבדיקה".