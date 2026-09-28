פרטים חדשים ומטלטלים מתפרסמים הערב (שני) באישור הצנזורה אודות הימים המתוחים שקדמו למבצע פיצוץ הביפרים של מחבלי חיזבאללה ב-17 בספטמבר 2024. הפרטים נחשפו בריאיון שהעניק שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, ליונית לוי ולעמית סגל לפני כשנה וחצי - אך הצנזורה פסלה את פרסומם עד הערב.
על פי הדיווח במהדורה המרכזית של חדשות 12, בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 2024 התברר למערכת הביטחון כי קיים חשד ממשי שגורם בארגון הטרור חיזבאללה החל לחשוד בביפרים או לבדוק אותם. בעקבות כך דאגו בישראל לחסל אותו - אולם תוך יצירת רושם כי הלה חוסל כ"אירוע אגבי" וכי היעד היה חיסול גורם אחר, זאת כדי לטשטש את העובדה שחיפשו לחסל דווקא אותו בשל חשדתו בביפרים.
עוד דווח כי בהמשך התברר שאיראן שיגרה מכשיר בדיקה ושיקוף שנועדו לבחון את הביפרים. בתגובה, ישראל פוצצה את מכונות השיקוף תוך יצירת אירועים שגרמו לחיזבאללה להסיק שוב כי מדובר בפיצוץ על רקע אחר לגמרי.
מצב זה העמיד את מקבלי ההחלטות בדילמה אסטרטגית חריפה: האם להפעיל מיד את המבצע מחשש שהסוד יתגלה בכל רגע, או שמא להמתין כדי להגיע ליישום המלא של התוכנית שכללה את פיצוץ מכשירי הקשר - אירוע שיכול היה להיות דרמטי בהרבה.
כך אמר גלנט בריאיון: "בשבוע הראשון של אוגוסט מתברר לנו שיש מי שחושד בביפרים, תלך לרשימת המחוסלים וחיסלנו אותו. לאחר מכן מתברר לנו שמגיעים מכשירי בידוק שעלולים לבדוק את המכשירים הללו יחד עם דברים נוספים. ואז תוך כדי המהלך מתברר שבמקום כלשהו יש ביפרים בבדיקה".
"התוצאה היא שאתה נכנס למצב - או שמפעיל או שזה מתגלה תוך זמן קצר", הוסיף גלנט. "מה שעומד על הפרק זו רק שאלה אחת, אם תשחק אם זה תוכל להגיע למבצע המלא של מכשירי קשר תחילה. מאילוץ נולד האירוע האסטרטגי".
עוד דווח הערב כי על גבי מכשירי הביפר של חיזבאללה הוצמד הכיתוב "M-tech" (מוסד-טק), ואנשי המוסד אף צילמו סרטוני לעג סביב העובדה שהאויב קיבל את המכשירים הללו במישרין.
כזכור, מתקפת הביפרים בלבנון ב-17 בספטמבר 2024 כללה סדרת פיצוצים מתואמים של אלפי זימוניות ומאות מכשירי ווקי-טוקי של פעילי חיזבאללה בלבנון ובסוריה. במתקפה נהרגו לפחות 59 בני אדם ונפצעו כ-4,500, מתוכם מאות באורח קשה עד אנוש. מזכ"ל חיזבאללה דאז, חסן נסראללה, הגדיר את המתקפה כ"מכה חסרת תקדים בהיסטוריה של ההתנגדות בלבנון".
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